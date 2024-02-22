Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Türkiye\'nin İlk Astronotu Selçuk Üniversitesi\'nde Öğrencilerle Buluştu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Selçuk Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Kacır, "Türkiye, gökyüzüne mührü vurdukça dünyaya adalet ve merhamet yeniden gelecek" dedi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı ağırladı. Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, "Bilim, insanlığın sınırlarını genişleten, sorulara cevaplar bulan, yeni keşiflere kapı açan bir pusuladır. Üniversitemiz, bu pusulayı rehber edinerek öğrencilerine bilimsel düşünceyi benimsetmeye, meraklarını körüklemeye, bilgiye açık zihinler geliştirmeye ve ihtiyaç duyulan bilgiye erişimi kolaylaştırmaya odaklandı; bu bağlamda bilimsel projelere destek veren ve öğrencilerimizin girişimcilik ruhunu teşvik eden bir ekosistem oluşturdu" dedi.

Üniversitede kurulan modern laboratuvarlar, araştırma merkezleri ve teknoloji odaklı altyapılarla öğrencilere en güncel bilgi ve deneyimleri sunmanın yanı sıra onların bilimsel meraklarını ve sorgulama becerilerini geliştirmeleri için önemli imkanlar sunduklarını vurgulayan Prof. Dr. Aksoy, "Hepimiz için büyük bir gurur kaynağı olan, Türkiye'nin ilk astronotu, uzayda Türk bayrağını dalgalandıran değerli bilim insanımız Alper Gezeravcı'nın öğrencilerimizle bir araya geldiği bu program da öğrencilerimiz için bilimin önemine ve başarıya giden yolda kararlılıkla ilerlemenin ne kadar kıymetli olduğuna dair bir ilham kaynağı; bilimin ve uzay araştırmalarının önemini kavramalarına, ufuklarını genişletmelerine ve hayallerinin peşinden gitmelerine yönelik bir teşvik olacak" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı Konya'da ağırlamaktan duyduklarını mutluluğu dile getirdi.

"Türkiye, gökyüzüne mührü vurdukça dünyaya adalet ve merhamet yeniden gelecek"

Türkiye'nin milli havacılık yolculuğunun devam ettiğini hatırlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, gökyüzüne mührü vurdukça dünyaya adalet ve merhamet yeniden gelecek. Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğu. Bu yolculuğun öncüsü, Türk savunma sanayisi oldu. Savunma sanayisinde yerlilik ve millilik Türkiye için bir tercih değil, mutlak bir zorunluluk. Türk milleti, bu topraklarda 40 yıla yakın bir zamandır terörle mücadele ediyor. Bu mücadelesinde müttefik olması gerekenler maalesef çoğu zaman milletimizin, devletimizin karşısındaki teröristlerin arkasında oldular. İhtiyacımız olan savunma sistemlerini parasını ödesek dahi vermekten imtina ettiler. Savunma sanayisinde neye ihtiyaç duyuyorsak onu yerli ve milli olarak geliştireceğiz, üreteceğiz ve güvenlik güçlerimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Yıllardır mahrum kaldığımız ama fazlasıyla hak ettiğimiz uzaydaki yerimizi adım adım almaya başladık"

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yürüttüğü deneysel çalışmalar hakkında bilgi veren Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, "Devletimizin güçlü iradesiyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yıllardır mahrum kaldığımız ama fazlasıyla hak ettiğimiz uzaydaki yerimizi adım adım almaya başladık. İlk defa gittiğimiz, kendi vatanımızda bir insanımızın tecrübelerinden faydalanma imkanımızın olmadığı bir alanda alnımızın akıyla hedef koyduğumuz bütün deneyleri, bütün hedefleri gerçekleştirerek, hakkını vererek bu görevi tamamlamış halde ülkemize döndük. Astronomi alanında tarihe iz vurmuş birçok Türk büyüğümüz var. Devletimizin güçlü iradesiyle bundan sonra yolumuz açık. Atacağınız hiçbir adımda tereddüt yaşamanıza gerek yok. Tek yapmamız gereken potansiyel gücümüzü yansıtabilecek tüm alanlarda özgüvenimizi sergilemek" dedi.

"İlim, irfan Çin'de de olsa gidip almakla mükellefiz"

Gezeravcı, "Bizlere verilen ödevler, oraya götürdüğümüz 13 deneyin tamamlanmasıydı. Planlı takvim dahilinde deneylerimizi tamamlayıp kalan zamanda Dünya'yı gözlemlemek orada geçirdiğimiz en kıymetli zamandı. Devletimin bana sunmuş olduğu eğitim imkanları olmasaydı bugünleri göremezdim. Gönlümüzden geçen daha fazla insanımızın farklı zamanlarda görevlerini icra etmesi, bu işin bir kişiye endeksli olmadığını göstermek. İlim, irfan Çin'de de olsa gidip almakla mükellefiz" şeklinde konuştu.

Gezeravcı, ISS'de MİYELOİD deneyiyle galaktik kozmik radyasyonun, yer çekimi değişikliklerinin ve uzayda kalış süresi boyunca maruz kalınan diğer zorlu faktörlerin, astronotların bağışıklık sistemi ve kan yapımı sürecini nasıl etkilediğini araştırdı. Uzay ve savunma sanayisine kurşunsuz lehimleme konusunda kritik bilgiler sağlayacak "MİYOKA" ile Türkiye'nin uzay, havacılık ve savunma sanayisi için yeni nesil malzeme geliştirme kabiliyeti kazanmasında önemli katkı sunması beklenen "UYNA" deneylerini gerçekleştiren Gezeravcı, MESSAGE, PRANET, EXTREMOPHYTE, VOKALKORD ve OKSİJEN SATURASYONU projelerine de imza attı.

Rektör Prof. Dr. Aksoy, programın sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'ya hediye takdim etti. - KONYA