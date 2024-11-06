Türkiye-Özbekistan İlişkilerini Güçlendiren Proje

Yerel

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin gelişmesini artırmak, iki ülkenin; bayramı, etkinliği, ortak günleri, anma programlarının araştırılması ve karşılaştırılması amacıyla başlayan proje kapsamında Özbekistan heyeti İzmir'e geldi. Araştırmanın, dünyada giderek artan bayram ve festival turizmine de katkıda bulunması, iki ülkenin ekonomisine de katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Özbekistan Kalkınma Bakanlığı, iki ülkenin yükseköğretim kurumlarına yönelik proje çağrısı yaptı.

Desteklenmeye layık görülen "Özbekçe ve Türkçe Geortonimlerin Dilsel-Kültürel ve Etno-Dilsel İncelemesi" isimli sosyal bilimler projesinin Türkiye tarafındaki yürütücüsü, Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin oldu. Ortak projede Özbekistan tarafının yürütücüsü olarak ise Namangan Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Özbek Dili ve Edebiyatı Bölümünden Prof. Dr. Nasircan Ulukov görevlendirildi.

İki ülkenin bayramı ve şöleni karşılaştırılacak, iş birliği geliştirilecek

Proje kapsamında, iki ülkenin; bayramı, şöleni, festivali, kandili ve anma günleri karşılaştırılacak. Yine tarih, sosyoloji, etnoloji, turizm, folklor ve hatta ilahiyat alanlarını da çeşitli noktalardan ilgilendiren bu konuların araştırılması, iki ülkenin iş birliğine katkı sağlayacak.

İki halkın sevinçlerini ve acılarını da yakından tanımalarına katkı sağlayacak proje, 2 yıl boyunca devam edecek.

İki ülkenin turizmine katkı sağlaması hedefleniyor

Araştırmaların sonunda Özbekistan-Türkiye arasındaki benzerlikler (ortak günler, bayramlar, anmalar vs.) ve farklılıklarda tespit edilecek ve kitaplaştırılacak. Yine projenin dünyada giderek artan bayram ve festival turizmine de katkıda bulunması, bu sayede iki ülkenin ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Prof. Dr. Nasircan Ulukov öncülüğündeki Özbekistan heyeti de, proje kapsamında İzmir Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'ne geldi. Düzenlenen törende iş birliğinin artırılması için çalışmaların devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit, projenin önemine dikkat çekerek, "Türkiye'de genelde dil çalışmaları, bir gramatik boyutta ya da herhangi bir metni tahlil etme boyutunda el alınıyor. Oysa bu projeyle, sadece gramatik olarak ele alınmıyor. Türk dilinin dünya tasavvurundaki ortak adlandırmayı bulduğumuz zaman, ortak kültürel aklı tespit etmiş olacağız. Hocalarımızın yapmak istediği şey budur. Bunun tanıtılması iki ülkeye katkı sağlayacaktır" dedi.

Karşılıklı hediye takdiminin ardından tören son bulurken, Türkiye'den bir heyette önümüzdeki aylarda Özbekistan'a gidecek. - İZMİR