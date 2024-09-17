Türkiye, Sudan'a İki Yardım Gemisi Gönderdi

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Türkiye, Sudan'a Haziran ayından bu yana devam eden sel felaketlerinden dolayı insani yardım gemisi gönderdi.

Türkiye, Haziran ayından bu yana devam eden sel felaketlerinden ötürü, Sudan genelinde insani şartların giderek daha elverişsiz hale gelmesi ve bölge halkının temel ihtiyaçlara erişmede zorluklar yaşaması nedeniyle ilki 13 Temmuz 2024, ikincisi 16 Eylül 2024 tarihinde olmak üzere Sudan'a iki insani yardım gemisi gönderdi. SARDES isimli ilk gemi, AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay ve STK'ların katkılarıyla hazırlandı. Çoğunlukla gıda, ilaç ve tıbbi malzemeden müteşekkil 2 bin 408 ton insani yardımı, Dışişleri Bakanlığı desteğiyle Sudan'a ulaştırdı. Dışişleri Bakanlığı'nın desteği ve AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve STK'ların katkılarıyla hazırlanan yaklaşık 3 bin tonluk ikinci insani yardım gemisi, Port Sudan'a müteveccihen 16 Eylül 2024 tarihinde Mersin Limanı'ndan hareket etti. İkinci gemideki yardımlar çoğunlukla çadır ve gıda malzemelerinden oluşuyor. - ANKARA