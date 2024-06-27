Türkiye ve İskoçya Arasında Yeni Uçuş Hattı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türkiye ve İskoçya Arasında Yeni Uçuş Hattı Açıldı

Türkiye ve İskoçya Arasında Yeni Uçuş Hattı Açıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a yapılan uçuşlar, turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla başlatıldı. Pegasus Hava Yolları tarafından haftada iki frekans olarak gerçekleştirilen uçuşlar, temmuz ayında haftada dört güne çıkarılacak. Bu yeni rota, Pegasus Hava Yolları'nın 2024 yılında başlattığı 7. uluslararası hat oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, toplamda 164 destinasyona bağlantı sağlayarak Türkiye'nin turizm potansiyeline önemli katkılar sağlıyor.

27.06.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni uluslararası hat ile Türkiye ve İskoçya arasında turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan (İSG) İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a (EDI) uçuşlar, 27 Haziran itibarıyla başladı. Pegasus Hava Yolları'nın Edinburgh'a başlattığı bu yeni uluslararası hat, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada iki frekans olarak gerçekleştirilecek. Temmuz ayının son haftası itibariyle seferlerin haftada 4 güne yükseltilmesi bekleniyor. Bu yeni rota, Pegasus Hava Yolları'nın 2024 yılında başlattığı 7. yeni uluslararası hat oldu. Daha önce sırasıyla Hırvatistan'da Zagreb (ZAG), Mısır'da Sfenks (SPX), Kazakistan'da Aktau (SCO), Bulgaristan'da Sofya (SOF), Moldova'da Kişinev (RMO) ve Slovakya'da Bratislava (BTS) hatları açılmıştı. Bu gelişmeyle birlikte ISG, 54 ülkede 40 iç hat ve 124 dış hat olmak üzere toplamda 164 destinasyona bağlantı sağlıyor.

" Birleşik Krallık, yolcu sayısı açısından her zaman en yoğun ilk 5 ülke arasında"

İSG CEO'su Alp Er Tunga ERSOY, yeni hat açılışıyla ilgili olarak, "Sabiha Gökçen için Birleşik Krallık, yolcu sayısı açısından her zaman en yoğun ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. İki ülke arasında güçlü tarihi bağlar, ekonomik ilişkiler ve önemli bir turizm ortaklığı bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl Türkiye, Birleşik Krallık'tan yaklaşık 4 milyon turist ağırlamıştır. Türkiye'nin en büyük dördüncü ihracat pazarı olan Birleşik Krallık'la 2023 yılı ticaret hacmimiz 19,5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu hattımızın hali hazırda var olan sıcak ilişkileri daha da güçlendirmesini, iş birliği imkanlarını artırmasını ve yılın geri kalanında ek 21.000 uluslararası yolcuyu meydanımıza kazandırmasını bekliyoruz" dedi.

"Açtığımız her yeni hatla Türkiye'nin turizm potansiyeline önemli katkılar sağlıyoruz"

Açtıkları her yeni hatla Türkiye'nin turizm potansiyeline önemli katkılar sağladıklarını belirten Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Edinburgh'a başlattığımız direkt uçuşlarımızla, bu misyonumuzu bir adım daha ileriye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Uçuş ağımızı genişlettikçe Türkiye ile diğer ülkeleri, kültürel ve ekonomik olarak birbirine bağlamaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen Havalimanı, Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Türkiye, Ulaşım, Turizm, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye ve İskoçya Arasında Yeni Uçuş Hattı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:33:20. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye ve İskoçya Arasında Yeni Uçuş Hattı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement