Türkiye ve Japonya arasında afet önleme ve deprem konusunda bilgi paylaşımı anlaşması imzalandı - Son Dakika
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Yerel

Türkiye ve Japonya arasında afet önleme ve deprem konusunda bilgi paylaşımı anlaşması imzalandı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği'nin teknik merkezi Gazbir-Gazmer ile Japonya'nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olan Osaka Gas Network ile afet önleme ve deprem konusundaki bilgi ve teknolojilerin paylaşılması konusunda iyi niyet antlaşması imzalandı. İmzalanan antlaşma ile Türkiye'deki doğal gaz dağıtım şirketleri ve çalışanları muhtemel afet durumlarında doğal gaz dağıtım sistemlerinde kullanılabilecek teknolojiler hakkında bilgilendirilecek.

10.06.2024 15:42
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Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği'nin teknik merkezi Gazbir-Gazmer ile Japonya'nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olan Osaka Gas Network ile afet önleme ve deprem konusundaki bilgi ve teknolojilerin paylaşılması konusunda iyi niyet antlaşması imzalandı. İmza töreni, Osaka Gas Network Başkanı Minoru Murata, Gazbir Başkanı Yaşar Arslan, Gazbir-Gazmer ve Enerya yetkililerinin katılımları ile gerçekleşti.

İmzalanan iyi niyet antlaşması ile afet önleme yeteneklerinin geliştirilmesi için deprem konusundaki bilgi ve teknolojilerin paylaşılması konusunda 3 yıl süreli bir anlaşma sağlandı. İmzalanan antlaşmanın sonucunda, Türkiye'deki doğal gaz dağıtım şirketleri ve çalışanları meydana gelebilecek muhtemel afet durumlarında doğal gaz dağıtım sistemlerinde gerçekleştirilebilecek teknolojiler konusunda faydalanacaktır.

İmzalanan iyi niyet antlaşması, genel olarak Türkiye ve Japonya arasında gerçekleştirilecek toplantıları, saha ziyaretlerini ve çalıştayları kapsıyor. İki taraf arasında gerçekleştirilecek toplantılar ile Türkiye ve Japonya arasındaki genel doğal gaz dağıtım sistemlerinin tanıtımları, gaz dağıtım şirketlerinin çalışmaları, afet ve acil durum yönetim sistemlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Taraflar arası gerçekleşecek toplantılar sonucunda Türkiye ve Japonya genel doğal gaz sisteminde etüt, proje, malzeme, altyapı ve iç tesisat konuları hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Aynı zamanda gaz dağıtım şirketlerinin afet ve acil durumlardaki görev ve sorumlulukları, gaz dağıtım şirketlerinin prosedürleri ve standartları, mevzuatsal durumlar, gaz dağıtım şirketlerinin afet ve acil durum yönetim sistemi planı aşamaları (risk ve zarar azaltma aşaması, hazırlık aşaması, müdahale aşaması ve iyileştirme aşaması) hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye ve Japonya arasında afet önleme ve deprem konusunda bilgi paylaşımı anlaşması imzalandı - Son Dakika

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