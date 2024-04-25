Washington'da Türkler, Ermeni eylemlerini protesto etti - Son Dakika
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Washington'da Türkler, Ermeni eylemlerini protesto etti

ABD'nin başkenti Washington'da yaşayan Türkler, asılsız 24 Nisan iddialarına yönelik eylem yapan Ermenileri protesto etti. Türk vatandaşları ve Azerbaycanlılar, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyen Ermenileri Türk müzikleri çalarak ve sloganlar atarak protesto etti. Gösteriler olay çıkmadan sona erdi.

25.04.2024 10:12
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ABD'nin başkenti Washington'da yaşayan çok sayıda Türk, asılsız 24 Nisan iddialarına yönelik eylem yapan Ermenileri protesto etti.

ABD'nin başkenti Washington'da 24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümünde Ermeniler, asılsız iddialarını gündeme getirmek için eylem yaptı. Türk vatandaşları ve Azerbaycanlılar, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve büyükelçilik konutu önünde gösteri düzenleyen Ermenileri protesto etti. Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyan yaklaşık 200 gösterici, Türk müzikleri çalıp, sloganlar atarak eylemlerini gerçekleştirdi.

Gösteriye katılan Nurettin Oflu, her yıl 24 Nisan'da büyükelçilik önünde Ermenistan iddialarını protesto etmek için gösteri düzenlediklerini ifade etti. Oflu, "Türkiye olarak her zaman haklı davamızın peşindeyiz. Türkler olarak burada buluşuyoruz. Onlara karşı gövde gösterisi yapıyoruz. Ermeni soykırımı bir yalandır. Burada Türkün birliğini, gücünü göstermek istiyoruz. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

Diğer bir Türk vatandaşı ise yaptığı açıklamada, Ermenilerin soykırım iddialarını protesto etmek için büyükelçilik önüne geldiklerini belirterek, "Bizlere atılan iftirayı ancak tarihçiler çözebilir" şeklinde konuştu.

Azerbaycanlı bir gösterici de soykırım iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Sayın Erdoğan, 'Gelin arşivleri açalım bakalım' dedi. Gelmediler. Çünkü hepsinin uydurma olduğunu biliyorlar" dedi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteriler olaysız şekilde sona erdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Washington'da Türkler, Ermeni eylemlerini protesto etti - Son Dakika

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