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Tuşba Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Kurdu - Son Dakika
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Tuşba Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Kurdu

Van'ın Tuşba Belediyesi, afetlere hazırlıklı olmak ve olaylara anında müdahale etmek için Tuşba Arama ve Kurtarma ekibi kurdu. Gönüllü personellerden oluşan 30 kişilik arama kurtarma ekibi, deprem, sel ve yangın gibi büyük afetlerde arama, kurtarma ve ilkyardım hizmetleri verecek. Ekip, eğitimlerini tamamladıktan sonra göreve hazır olacak.

09.01.2024 - 15:36,
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Tuşba Belediyesi arama kurtarma ekibi kurdu

VAN - Van'ın Tuşba Belediyesi, afetlere hazırlıklı olmak ve olaylara anında müdahale etmek için Tuşba Arama ve Kurtarma ekibi kurdu.

Tuşba Belediyesi, deprem başta olmak üzere muhtemel afet durumlarına hazırlıklı olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda belediye meclisinde Afet İşleri Müdürlüğünün kurulması kararını alan Tuşba Belediyesi, afetlere müdahale edecek arama kurtarma ekibini de kurdu.

Gönüllü personellerden oluşan 30 kişilik arama kurtarma ekibi kuruldu

Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatları ile tamamı gönüllü olarak belediye personelinden oluşan 30 kişilik arama kurtarma ekibinin yakında eğitimlerine başlayacağı belirtildi. Belediyenin, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ortaklaşa TAK gönüllülerine teorik ve uygulamalı eğitimler verileceği belirtildi. Deprem, sel ve yangın gibi büyük afetlerde arama, kurtarma ve ilkyardım hizmetleri verecek olan TAK ekibi, eğitimlerini tamamladıktan sonra göreve hazır olacak.

Belediye bünyesinde yeni kurulan TAK ekibi ile bir araya gelen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ekibin bütün teçhizat ve eğitim sürecini en kısa zamanda tamamlayarak göreve hazır hale geleceğini söyledi. Bu işin gönüllülük esasına dayalı yapıldığını ifade eden Başkan Akman, "Arama kurtarma çok önem bir görevdir. Bir canı kurtarmak kadar elzem olan bir şey yok" dedi

"Bu iş görevin ötesinde insanlık adına önemdir"

Görevin ötesinde insanlık adına önemli bir iş olduğunu vurgulayan Başkan Akman, gönüllü olarak göreve talip olan personelle teşekkür etti. Başkan Akman, "Sadece deprem değil, sel ve yangın gibi diğer afetlere de hazırlıklı olmanız gerekir. Bunun için de deneyimli ve donanımlı olmalısınız. Orada insan kurtaracaksınız. Orada mahsur kalan bir insan ya da bir hayvan olabilir. Siz bunları kurtaracaksınız. Gönüllü olarak bu işe talip olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Akman, yaptığı konuşmanın ardında ekipte görev alan personelle fotoğraf çektirdi.

Tuşba Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Kurdu
Kaynak: İHA
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