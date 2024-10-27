Tut ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi

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Adıyaman'ın Tut ilçesinde polis ekipleri tarafından öğrencilere trafik ve güvenlik eğitimi verildi.

Tut İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince öğrencilere trafik ve güvenlik bilinci kazandırmak amacıyla Şehit Polis Mahmut Kayan İlkokulu ve Fatih Ortaokulu'nda bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Seminer kapsamında öğrencilere trafik kazalarının sebepleri, trafik kuralları, trafik ve çevre bilinci, güvenli bisiklet tanımı, güvenli internet kullanımı, polislik mesleği hakkında genel bilgiler, genel güvenlik önlemleri, güvenli internet tanıtımı, 112 Acil Çağrı Merkezi hattı tanımı, polis mesleğinin tanımı, okul giriş ve çıkışlarında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Öğrencilere aynı zamanda polis araçları ve gereçlerinin kullanımları hakkında eğitim verildi. - ADIYAMAN