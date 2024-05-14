Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde Buluşma İstanbul Disiplinlerarası Karma Sergisi açıldı - Son Dakika
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Yerel

Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde Buluşma İstanbul Disiplinlerarası Karma Sergisi açıldı

Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde Buluşma İstanbul Disiplinlerarası Karma Sergisi açıldı

Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Buluşma İstanbul Disiplinlerarası Karma Sergisi, Türkiye'nin dört bir yanından 30 sanatçının eserlerini sergiliyor. Sergi, 19 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

14.05.2024 14:38  Güncelleme: 14:42
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Türkiye'nin dört bir yanından 30 sanatçının eserlerinin yer aldığı Buluşma İstanbul Disiplinlerarası Karma Sergisi, Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde açıldı. Yaklaşık 45 eserin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergi, 19 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç'in katılımıyla Rumeli Kültür Merkezi'nde açılan sergide farklı bir etkinliğe imza atıldı. Ressam Asiyecan Gül, Sanatçı Neşe Güner'in seslendirdiği şiir eşliğinde resim çizdi. Şiirin hissettirdiği duyguyu ziyaretçilerin önünde canlı olarak tuvale işleyen Gül, böyle bir proje içinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Fikret Dadal'ın küratörlüğünde, Nurettin Ataman yönetiminde açılan sergiye ilgi yoğundu.

"Tuzla'da bu tür sergileri geliştirmeyi hedefliyoruz"

Sergiyi gezen ve eserlerin hikayesini dinleyen Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç, "Tuzla'yı sanat kenti yapma hedefimiz kapsamında bu sergiler bizler için daha anlamlı. Türkiye'nin dört bir yanından sanatçının eserlerini burada izleme fırsatı bulduk, sanatçılarımızla bir arada olduk. Sanatın pek çok dalını izleyip, sanatçılarımızdan yaptıkları eserlerin hikayelerini dinleme fırsatı bulduk. Bu bizim için çok kıymetli. Başkanımız Av. Eren Ali Bingöl'ün vizyonuyla, sokağa taşıyarak, uluslararası boyut katarak, Tuzla'da bu tür sergileri geliştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin değişik illerinden gelen sanatçılarımız var"

Ege Sanat Birliği Başkanı Nurettin Ataman ise "Sergimizde 30 sanatçının yaklaşık 45 eseri yer alıyor. Türkiye'nin değişik illerinden gelen sanatçılarımız var. Bu sadece bir sergi değil, ben hiçbir sergiyi sadece bir sergi olarak değerlendirmiyorum. Bu sergilerin devam etmesi, çalıştayların yapılması aynı zamanda bir direniştir. 13 Mayıs'ta açılan sergimiz 19 Mayıs'ta kapanacak. Umuyoruz ki Tuzla Belediyesi ile ilişkimiz bundan sonra devam eder ve daha güzel işler yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Burada sanata dair çok iyi şeyler olacağına da inanıyorum"

Sanatçı Neşe Güner, "Bugün bu sergide farklı bir etkinlik gerçekleştirdim; ben şiir okurken arkadaşım şiir eşliğinde resim çizdi. Sanatı seven bir insan olarak sergiyi çok beğendim. Değişik şehirlerden arkadaşlar katılmış, hepsi birbirinden değerli farklı tarzlar var. Sanatın olduğu yerde güzellik, barış birlik ve beraberlik var. Herkesin bu sergiye gelmesini, gezmesini istiyorum. Tuzla büyük bir belediye, burada sanata dair çok iyi şeyler olacağına da inanıyorum, bu sergi de bunun bir parçası oldu" dedi.

"Tuzla Belediye Başkanımıza bize destek verdiği için çok teşekkür ediyorum"

İzmir'den katılan ve 21 yıldır resim yapan Serap Timoçin Uyuğ da, "Sergimiz, Tuzla Rumeli Kültür Merkezi'nde açıldı. Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Hanım, bize destek olup açılışımızı yaptı, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben İzmir'den geliyorum. Türkiye'nin dört bir yanından sanatçı arkadaşlarımızın resimleri de burada. Sanatçı arkadaşlarımın yolları açık olsun. Tuzla Belediye Başkanımıza da bize destek verdiği ve yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde Buluşma İstanbul Disiplinlerarası Karma Sergisi açıldı - Son Dakika

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