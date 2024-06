Yerel

UCLG Başkanı Altay BRICS+ Şehirler ve Belediyeler Birliği kuruluş toplantısına katıldı

KONYA - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, BRICS+ Şehirler ve Belediyeler Birliği Kuruluş Toplantısı'na katıldı.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, şehirlerin uluslararası sistemde üstlenmiş olduğu rolü daha da güçlendirecek böyle bir programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı başkanı olarak, şehirlerin ekonomik büyümesi, gelişimi ve toplumsal kalkınması için büyük bir adım olan BRICS+ Şehirler ve Belediyeler Birliği'nin önemli bir girişim olduğunu vurguladı.

"İsrail sadece masumları öldürmüyor; insan haklarını, vicdanı, merhameti öldürüyor"

Her uluslararası platformda olduğu gibi burada da İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği zulme dikkat çeken Başkan Altay, "Aylardır katil İsrail yönetiminin, mazlum Filistin halkına uygulamış olduğu vahşet ve katliamlar; yüreğinde insanlık taşıyan herkesi derin bir üzüntüye sürüklemiştir. İsrail sadece yavruları, kadınları, masum insanları öldürmüyor. İnsan haklarını, ifade özgürlüğünü, vicdanı, merhameti de öldürüyor. Mevlana Celaleddin Rümi Hazretleri; 'Adalet ağaçları sulamaksa, zulüm dikene su vermektir' buyurur. Bize düşen bu zulmü önlemek ve adaleti sağlamak için birlik olmak ve en güçlü şekilde bu katliamı durdurmak için gayret göstermektir. Ben bir kez daha; barış, özgürlük ve adaletin yanında olan herkesi, Filistin'de barışın tesisi edilmesi için dayanışmaya davet ediyorum. Başta Gazze olmak üzere İsrail'in yıktığı bütün şehirlerin imar edilmesi ve yerlerinden edilen Filistinli kardeşlerimizin yaşam alanlarına döndürülmesi konusunda İsrail'e baskı yapmaya çağırıyorum" diye konuştu.

"Birlikte çalışarak, şehirlerimizin daha parlak bir geleceğe sahip olmasını sağlayabiliriz"

Dünyada küresel zorluklarla başa çıkmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yapan Başkan Altay, şöyle devam etti:

"BRICS+ Şehirler ve Belediyeler Birliği, bu iş birliğini en üst düzeye çıkarmak, şehirlerimiz ve belediyelerimiz aracılığıyla somut projelere dönüştürmek için eşsiz bir fırsattır. İklim değişikliği ile mücadele, savaşların sona erdirilmesi, barışın inşası, mülteci sorunu ve eşitsizliklerin önlenmesi başta olmak üzere sürdürdüğümüz tüm eylemlere katkı sağlayacak BRICS+ Şehirler ve Belediyeler Birliği'nin kurulması gerçekten çok önemli bir girişimdir. Bugün burada, şehirlerimizi ve belediyelerimizi daha güçlü, dirençli ve sürdürülebilir kılmak için iş birliği yapma kararlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Bu yeni birlik, bilgi ve deneyim paylaşımını artıracak, ortak projeler ve girişimler için bir platform sağlayacak ve iyi uygulamaları yaygınlaştıracaktır. Bu birliktelik, sadece bugünümüzü değil, gelecek nesillerin de yaşam kalitesini artıracak önemli bir adım olacaktır. Birlikte çalışarak, şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın daha parlak bir geleceğe sahip olmasını sağlayabiliriz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Toplantıda BRİCS + Yerel Yönetimler Birliği Kurma Deklarasyonu da yayınlandı.

"Her platformda yerel yönetimlerin daha güçlü temsili konusunda destek olmaya devam edeceğiz"

Başkan Altay toplantının ardından değerlendirmelerde bulundu. Dünya üzerindeki ülkelerin bir araya gelerek uluslararası platformda kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri birlikler oluşturduklarını kaydeden Başkan Altay, "BRICS+ da bu birliklerin son zamanlardaki en güçlülerinden birisi. Bugünkü toplantıda da bu uluslararası birliklerin yerel yönetimde seslerinin daha güçlü çıkabilmesi için yeni birlik oluşturulmasıyla ilgili kararlar alındı. UCLG Başkanı olarak bu toplantıda, UCLG açısından önemli olan şeyin uluslararası birliklerde yerel yönetimlerin sesinin güçlü şekilde çıkması gerektiğini ifade ettim. Ayrıca her toplantıda olduğu gibi bu toplantıda da İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımı kınayan ve barışın bir an önce sağlanması gerektiğiyle ilgili ifadelerde bulunduk. Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak her platformda yerel yönetimlerin daha güçlü temsili konusunda destek olmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Ev sahipliğinden dolayı Tataristan Cumhurbaşkanı'na ve Kazan Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.