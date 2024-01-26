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Uğur Mumcu, Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı - Son Dakika
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Uğur Mumcu, Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı

31 yıl önce bombalı suikastle katledilen Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun sahne aldığı 'Unutma Bizi' oyununda Mumcu'nun yaşamı anlatıldı. Tiyatro sanatçıları Levent Üzümcü ve Orhan Aydın performanslarıyla ayakta alkışlandı. Müzikler ve belgesel gösterimleriyle izleyicilerin belleği tazelendi. Gösteri sonunda sanatçılara teşekkür edilerek, adlarına dikilen 3 fidanın sertifikası verildi. Etkinliği çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

26.01.2024 - 10:47,  Güncelleme: 10:48
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31 yıl önce bombalı suikastle katledilen Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Etkinlik kapsamında Levent Üzümcü Tiyatrosu, "Unutma Bizi" oyunuyla Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı. Cengiz Toraman tarafından yazılıp yönetilen ve Mumcu'nun yaşamını anlatan oyunda, tiyatro sanatçıları Levent Üzümcü ve Orhan Aydın performanslarıyla ayakta alkışlandı.

Üzümcü ve Aydın'ın anlatımlarının yanı sıra solist Gülcan Altan ve Piyanist Dengin Ceyhan, müzikleri ve belgesel gösterimleriyle izleyicinin belleğini tazeledi.

Gösteri sonunda Karabağlar Belediyesi Başkanvekili Murat Baran Uygun, sanatçılara teşekkür ederek, adlarına dikilen 3 fidanın sertifikasını sundu.

Oyunu, aralarında meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin olduğu çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Uğur Mumcu, Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı
Kaynak: ANKA
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