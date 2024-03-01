Uğur Şirketler Grubu'nun Direktörü Erdoğan Ulaş, ADÜ öğrencilerine başarı hikayesini anlattı

Ulaş, ADÜ öğrencilerine başarı hikayelerini anlattı
AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde ADÜ Nazilli İİBF öğrencileri, akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenledikleri 'kariyer günleri' özel sektör temsilcileri ile buluşma etkinliklerinde Uğur Şirketler Grubu'nun duayen yöneticilerinden Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş'ı konuk etti.
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 'Kariyer Günü' etkinliği düzenlendi. Proje kapsamında dünya devi Uğur Şirketler Grubu'nun duayen yöneticilerinden Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş'ı konuk eden öğrenciler, Ulaş'ın sunumuyla Uğur Grubu'nun dünya devi olma yolculuğunu dinledi.
ADÜ Nazilli İİBF Konferans Salonunda İşletme Topluluğu Danışman Arş. Gör. Dr. Ümit Kacır, Topluluk Başkanı Elif Müge Demirci, Başkan Yardımcısı Ayşe Gül Argun ve topluğun diğer yöneticileri Aleyna Özerinç, Eren Uyar, Fatma Altunışık ve Miray Mürvet Özbay ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdür vekili Hacı İbrahim Buğdaycı, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Topluluk, ilk etkinliğinde Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş'ı konuk etti.
"Sabah amatör kalkıp akşam profesyonel uyuyorum"
Kendisi ile yaşıt olan Uğur Şirketler Gurubunun 1954 yılında Nazilli'de kurulduğunu ifade eden Ulaş: "Zor şartlar altında okuduğum üniversiteden 45 yıl önce mezun olduktan sonra hayata başladım. 70 yaşındayım ve kendimi bildiğimden beri her sabah amatör kalkıp akşam profesyonel uyuyorum. ve her sabah aynı şekilde amatör olarak kalkmaya da devam ediyorum. Aldığım ilk ders iletişim ve değişimin önemi. Korkmadan, cesaret ederek, değişerek, gelişerek bugünlere geldim. Kariyerimin gelişmesinde Uğur benim için bir dönüm noktasıdır. 1954 yılında Nazilli'de dondurma satarak hayatlarını kazanan aile arıza yapan dondurma makinasını tamir ettikten sonra makinanın üretimine başlamaları ile başlayan başarı öyküsü Türkiye'de ilk derin dondurucuyu üreten ilk firma, bugün 5 kıtada 146 ülkeye ihracat yapan, Türkiye'deki bin ihracatçı içinde 169. sırada, 2 bin 500 çalışan, yüzde 100 yerli sermaye, Aydın ve Ege Bölgesi'nin iklimlendirme ve elektronik alanında ödüllü ihracat firması, ev ve ofis ürünleri ile dünya devi bir firmada çalışan en şanslı yöneticilerdenim. Dünyaca ünlü markaların da uluslararası tedarikçisiyiz. Ayrıca motosiklet sektörünün de önemli firmalarından olarak 2004 yılından bu yana satış lideriyiz. Tüm bunlar çok uzak şeyler değil. Kendi kendinizi değiştirerek bu başarıyı yakalayabilirsiniz. İşinizde uzmanlaşmak için iletişim ve gelişime açık olun. Doğru iletişim olmadan sosyalleşme ve gelişim olmaz. Özgüveninize, özdeğerinize sahip çıkın. Ben koç'luğu tercih ederek kendimi tanıdım. Kendi bünyemizdeki istikrara kavuşabilmek, geleceğin lideri olabilmek için kendimize en doğru soruları soracağız. Kişisel ve mesleki gelişimi nasıl sağlamamız gerekiri önce kendimize koçluk yaparak elde edeceğiz. Mutlu olmak için başarı gerekiyor. Kendini analiz ettiğinde, kendini tanıdığında ne yapabileceğini bilirsin. Eğer geçmişte yaşadıklarınızı duygularınızdan sıyırarak bu yaşınıza tecrübe olarak getirirseniz o zaman tecrübeden hisse kaparsınız. Ama duygularınızdan sıyrılamazsanız travma yaşarsınız. Yaşım kaç olursa olsun benim öğrenmeye ihtiyacım var. Onun için ben hergün öğrenciyim ve öğrenmeye ihtiyacım var" dedi.
"Amaç, öğrencilerin iş yaşamı tecrübesini artırmak"
Topluluk Başkanı Elif Müge Demirci, etkinlik ile ilgili yaptığı bilgilendirmede: "Covid salgını nedeniyle uzun bir süredir faaliyette bulunmayan İşletme Topluluğunu 2023-2024 eğitim-öğretim yılı itibariyle tüzüğümüzü ve diğer kuruluş işlemlerini tamamlayarak aktif hale getirdik. Devam eden süreçte merkez kampüste stant açarak topluluk tanıtımımızı gerçekleştirdik ve rektörlüğün ve diğer toplulukların etkinliklerine öğrencilerimizle katıldık. Faaliyet planımız dahilinde Nazilli İİBF öğrencilerinin akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 'kariyer günleri' ismiyle özel sektör temsilcilerini ağırlamayı hedefledik. Bu doğrultuda ilk etkinliğimizi Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş'ın konuk olduğu programla gerçekleştirdik. İşletme topluluğu hiçbir maddi çıkar olmaksızın tamamen öğrencilerimize ve ilimize fayda sağlamak amacıyla ilimizin önde gelen işletme sahipleri ve yöneticilerini ağırlamaya devam edecektir. Kariyer günleri kapsamında fakültemizde işveren ve yöneticileri ağırlamayı planlarken, işletme ziyaretleriyle de öğrencilerimizin iş yaşamı tecrübesini artırmayı amaçlamaktayız" dedi.
Son Dakika › Yerel › Uğur Şirketler Grubu'nun Direktörü Erdoğan Ulaş, ADÜ öğrencilerine başarı hikayesini anlattı - Son Dakika
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