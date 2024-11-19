Ukraynalılar Antalya'da Savaşın Bininci Gününü Anımsadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ukraynalılar Antalya'da Savaşın Bininci Gününü Anımsadı

Ukraynalılar Antalya\'da Savaşın Bininci Gününü Anımsadı

Antalya'daki Ukraynalılar, savaşın bininci günü için basın açıklaması yaparak destek talep etti.

19.11.2024 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yaşayan yerleşik Ukraynalılar, Ukrayna- Rusya savaşının bininci günü nedeniyle açıklamada bulundu.

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Ukrayna-Rusya savaşının bininci günüde Attalos Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması sırasında çok sayıda Ukraynalı, bayraklarına bürünmüş halde alanda hazır bulundu.

"Rusya, dün çocukların da bulunduğu onlarca can kaybına sebep oldu"

Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da yaşayan insanların normal hayat düzeninden mahrum kaldığını ifade ederek, "Sivil yerleşim yerlerinin ve sivillere yönelik altyapı ile enerji altyapısının sürekli olarak bombardımana maruz kalması nedeniyle, insanlar, normal bir hayat düzeninden mahrum kaldı. Başkent Kiev'de bile, kimi zaman hava hücum alarmı, kesintisiz on saat sürüyor ve bu esnada insanlar, işlerine, öğrenimlerine ve gece uykularını bölerek sığınaklara inip beklemek zorunda kalıyor. Geride bıraktığımız Pazar günü, 17 Kasım'da Rusya, Ukrayna geneline yönelik, 120 füze ve 90 kamikaze İHA ile yoğun bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda hedef, enerji altyapısıydı ve saldırının sonucunda, Ukrayna'nın bütün illerinde yoğun elektrik kesintileri görülmeye başladı. Rusya, dün Sumı ve Odesa şehirlerindeki yerleşim bölgelerine füze saldırıları düzenleyerek yeni bir suç işledi. Bu saldırılar, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca can kaybına sebep oldu" dedi.

Zelenskiy'nin formülüne destek talebi

Savaşın bin gündür sürdüğünü vurgulayan Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, kendilerine destek olan tüm ülkelere teşekkür ederek, "Bin gün, sembolik bir tarihtir, çünkü işgalin başlangıcında dünya toplumu, Ukrayna'nın dayanabilme şansını 48-72 saat olarak değerlendiriyordu. Ancak Ukrayna askerleri ve halkı, orantısız bir güce karşı gerçek bir kahramanlık sergileyerek ayakta kalmayı başardı ve topraklarını savunmaya devam ediyor. Tüm ortaklarımıza, bu süre boyunca bize destek olmaya devam ettikleri için minnettarız. Ayrıca, tüm dünyanın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy tarafından sunulan, adil ve kalıcı bir barışı sağlamayı amaçlayan Zafer Planı ve Barış Formülü'nü destekleyeceğini umuyoruz." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Attalos Heykeli, Sivil Toplum, Politika, Ukrayna, antalya, Yerel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ukraynalılar Antalya'da Savaşın Bininci Gününü Anımsadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:16 Mauro Icardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
17:36 Rusya’da nükleer saldırı hareketliliği Seri üretime başladıklarını duyurdular Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular
09:36 İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor Başrol oyuncusunun ’’Eskort’’ çıkışı şaşırttı İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun ''Eskort'' çıkışı şaşırttı
09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:18 Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı
09:18 Ünlü şarkıcı Gülşen’in zor anları Sahnede şarkıya devam edemedi Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi
09:18 Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
09:02 Werder Bremen, X platformundan ayrıldı Werder Bremen, X platformundan ayrıldı
08:41 Rize Çayeli’de heyelan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Rize Çayeli'de heyelan! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 21:16:25. #1.12#
SON DAKİKA: Ukraynalılar Antalya'da Savaşın Bininci Gününü Anımsadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.