Ulaştırma Bakanı: 290 Milyar Dolar Yatırım - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı: 290 Milyar Dolar Yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 23 yılda ulaştırma için 290 milyar dolar yatırıldığını açıkladı.

20.02.2025 13:22
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Ulaştırma alanındaki gelişmeler ve yatırımlar hakkında gençlerle bilgi paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "23 yılda biz ulaştırma alanında yaklaşık ülkemizde 290 milyar dolarlık yatırım yaptık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gazi Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi. U-Fest Civil Ankara 2025 etkinliğinde konuşan Uraloğlu, gençleri ulaştırma ve altyapı hakkında bilgiler verdi.

"Türk dünyasına kestirme bağlanalım istiyoruz"

Türkiye'nin coğrafi konumu ile 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye uçuş gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Biz orta koridorun tam ortasında, diğer koridorlarla da faydası var. Çin'den çıkan bir yük Londra'ya kadar orta koridordan 18 günde gidebilirken, güney koridor dediğimiz şu anda Süveyş Kanalı'nda giden 25 günde kalkınma koridoru var. Zengezur Koridoru'nu hayata geçirmeye çalışıyoruz, doğrudan bir yaklaşım noktasında bir alternatif elimizde olsun. Türk dünyasına kestirme bağlanalım istiyoruz. Orta koridorun çok önemli bir noktasındayız" ifadelerini kullandı.

"23 yılda ulaştırma alanında 290 milyar dolarlık yatırım yaptık"

Ulaşımda karbon ayak izine dikkat ettiklerini belirten Uraloğlu, 23 yılda ulaştırma alanında 290 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizerek "Türkiye'de kara yolları üzerinden taşınan yük oranı hala yüksek. Bunu mutlaka indirmemiz gerekiyor. Çünkü kara yolu taşımacılığında karbon salımını azaltmamız uzun zamana ihtiyaç duyuyor. Ama demir yolunda öyle değil. Türkiye'de karbon emisyonunu hesaplayan ilk bakanlık biziz. İki yıldır başlattığımız proje. Bunu sertifikaya bağlayıp, paraya çevirebiliyorsunuz. Çevreyi korurken, dünyada böyle bir imkan var. 23 yılda biz ulaştırma alanında yaklaşık ülkemizde 290 milyar dolarlık yatırım yaptık. Türkiye gibi bir ülke için gerçekten çok büyük bir rakam. Yabancı muhataplarımıza bunu söylediğimde şaşırıyorlar. Bugün geldiğimiz seviye, ulaştırma yatırımlarının ciddi katkısının olduğu seviyedir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ulaştırma Bakanı: 290 Milyar Dolar Yatırım - Son Dakika

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