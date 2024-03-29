Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Fethiye\'de Denizcilerle Buluştu

Yerel

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Fethiye ziyareti kapsamında bir araya geldiği denizcilerin sorunlarını dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, bir dizi ziyaret kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Ziyaretler esnasında denizcilerle bir araya gelen Bakan Yardımcısı Ünüvar, denizcilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ziyarette denizciler adına konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Fethiye Şubesi Başkanı İlkay Tugay, Fethiye ve Göcek'teki denizcilerin sorunlarını aktardı. Koy ve plajların özelleştirilmesi, Fethiye'ye yapılacak olan kruvaziyer iskele projesinin güncellenmesi, tekne bağlama yerlerinin düzene sokulması ve tersanenin Karaot Plajı'na taşınması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Sorunların çözümü için işbirliği içerisinde olunması gerektiğine vurgu yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, sektörü bulunduğu yerden daha iyi noktalara taşınacağını belirtti.

"Sektörü aldığımız yerden daha iyi noktalara taşıyacağız"

Denizcilik sektörünü daha iyi noktalara taşıyacaklarını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, "Muğla yöresi ve bölge insanı her zaman gönlümüzde. Bu sektörden ekmek yedik yıllarca. Bulunduğumuz her nokta bu sektöre hizmet etmek istedik. Fethiye'de olduğum için çok mutluluk duydum. Deniz ve denizciliği ne kadar çok kişiye anlatırsak, o kadar mesafe alabiliyoruz. Mücadeleyi hep birlikte verip, sorunları çözüme kavuşturacağız. Yerel yönetimimizle, STK'lar ve Denizcilik İdaresi ile sektörü aldığımız yerden daha iyi noktalara taşıyacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise yaptığı konuşmada, "Fethiye Körfezi'nin temizliği için örnek almak için gemimiz bu akşam Fethiye'de olacak. Deniz sevdalısı birisiyim. Bu yaz geldiğimde bazı şeylerin değişmesi gerektiğine kanaat getirdim. Onun için bu seçim sürecinde Muhammet Bey'e destek olmak için sürekli geldim. Fethiye'nin sorunlarının artık köklü bir çözüme ihtiyacı var. Bölgemizin birikmiş sorunları var. Bunları giderebilmek adına hem Fethiye hem de büyükşehir belediye başkanlığında desteğe ihtiyacımız var. İmar başta olmak üzere birçok büyük problemler var. Muhammet Bey başkan seçildiği takdirde, sorunlarınızı çözmek için Ankara'da çok sıkı takipte olacağına inanıyorum. Bizlerin de bu yönde elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyorum. Yerel yönetim ve merkezi hükümet işbirliği içerisinde olursa sorunların çözümü çok hızlı olacaktır. Fethiye dünyanın önemli turizm merkezlerinden birisi, benim için özel bir yer. Göcek gibi özel korunan bir yerde bu kadar teknenin de fazla olduğunu düşünüyorum. Özellikle pandemiden sonra adeta taştı. Bırakın koy yanaşacak bir tane yer kalmamış durumda. Bunun önleminin alınması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Toplantısı Salonu'nda gerçekleşen programa Bakan Yardımcısı Ünüvar'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Tersanaler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, DTO Fethiye Şubesi Başkanı İlkay Tugay, Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Fethiye Liman Başkanı Abdurrahman Kara, Göcek Liman Başkanı Mustafa Ergüven ve Marmaris Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat ile denizciler katıldı. - MUĞLA