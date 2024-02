Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Trabzon\'da Vatandaşların Dertlerini Dinledi

Yerel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı programlar ve ziyaretler için Trabzon'a geldi. Sürmene ve Of İlçelerinde ziyaretlerde bulunan Bakan Uraloğlu esnafı da ziyaret etti.

"KİRALAR ALDI BAŞINI GİTTİ"

Trabzonlu vatandaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na su faturaları üzerinden dert yandı. Vatandaş Uraloğlu'na "Bizim belediyenin bize yaptığına bak. Benim 500 liralık şeyim 850, esnaf can çekişiyor. 117 lira büyükşehire katkı payı 70 lira ilçe belediyesine kaç kat trilyon para yapar bu. Burada vatandaş çoğu korkudan derdini anlatamıyor. Mesela tüp, 650 lira bir tüp. Bizim derdimiz çok bakanım, kiralar aldı başını gitti" dedi.

Diğer bir vatandaş ise mera yollarının sorunlarından ve tarım alanlarının işgal edildiğinden bahsederek, "Mera yollarımız perişan durumda. Meralardan şikayetçiyiz. Meralar işgal edildi, tarım alanları işgal edildi, meralarda hayvan bakamıyoruz. Bunlarla ilgili proje var mı? Sürmene'de yaşıyoruz buraya her şey lazım" diye konuştu.

"ESNAFIMIZIN, VATANDAŞIMIZIN DERTLERİNİ DİNLİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Of ilçesinde yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızla esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın dertlerini, taleplerini dinliyoruz" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Of'tan bütün Türkiye'ye selam gönderiyoruz. Bugün arkadaşlarımızla beraber Sürmene ve Of ilçelerimizde esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bir tersanemizi de ziyaret ettik. Sonrasında Sürmene Belediye Başkanlığımıza giderek başkanımızın talepleriyle ilgili istişarede bulunduk. Sürmene'mizin her zaman olduğu gibi bu seçim sürecinde de desteğini istedik. Şimdi ise Of'a geldik sağ olsun buradaki vatandaşlarımız, esnaflarımız bizi hoşgörüyle karşılıyorlar. Arkadaşlarımızla esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın dertlerini, taleplerini dinliyoruz, seçim vesilesiyle de dokunmamız gereken konulara dokunuyoruz. Of her zaman durduğu nokta bizim için kıymetlidir. Biz Of'un duasını almaya geldik. Of'un duasını alıyoruz. Bundan sonra da oyunu alacağız Allah'ın izniyle. ve durmak yok, yola devam diyerek Of'tan bütün batıya doğru Allah'ın izniyle devam etmiş olacağız. Trabzon'un duruşu bizim için çok önemli, Cumhurbaşkanımız da aday tanıtım toplantısında Trabzon adayını tanıtırken ne dedi? 'Oy Trabzon Trabzon' dedi. ya bu güzel bir şey. Yani Trabzon'a gerçekten biz hizmet etmeye çalıştık. Cumhurbaşkanı Trabzon'a her zaman ayrı bir kıymet verdi. Biz de hizmet etmeye çalıştık. Yaptıklarımız var, ihtiyaçlar var. Ama Trabzon'da her zaman bizim yanımızda kaya gibi durdu. Allah'ın izniyle biz o Trabzon'un duruşunu kendi arkamızda, kendi yanımızda, her zaman gördük. Bundan sonra da göreceğimizle ilgili bir şüphemiz yok. ve buradan aldığımız güçle beraber hem Trabzon'a hem de bütün Türkiye'ye yetmedi, bütün coğrafyaya hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah."