Ülke genelindeki koruyucu aile çalışmalarında Hatay birinci oldu

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay, Türkiye'de koruyucu ailelere emanet edilen çocuk sayısında 1.sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı'ya etkin çalışmaları dolayısıyla ödül verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda 30 Haziran 2025 Pazartesi günü düzenlenen Koruyucu Aile Günü Programına; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'un eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanların eşleri, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, İl Valilerinin eşleri, koruyucu ailelerimiz ile yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.

Programda yaptıkları konuşmalarında dünyanın bütün çocuklarının, insanlık ailesinin öz evlatları olduğunu ve bu nedenle Koruyucu Aile Sistemi'nin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yaygınlaşmasının gerekliliğini vurgulayan S Emine Erdoğan, vali eşlerinin koruyucu ailelik konusunda toplumsal farkındalığın artması için çok emek verdiklerinin, adeta hayırlarda yarıştıklarının altını çizerek bu yıl koruyucu aile çalışmalarında örnek başarı sergileyen Hatay, Isparta ve Kahramanmaraş vali eşlerini de gönülden kutladı.

Emine Erdoğan, koruyucu aile çalışmalarında örnek başarı sergileyerek Koruyucu Aile Hizmet Modeli çerçevesinde bu yıl Koruyucu ailelerin himayesi altına emanet edilen çocuk sayısında Türkiye 1. si olan Hatay'ın gönül elçisi, Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı'ya teşekkür ederek plaketler takdim etti. - HATAY