Uludağ Elektrik'ten Kadın İstihdamına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Uludağ Elektrik'ten Kadın İstihdamına Destek

Uludağ Elektrik\'ten Kadın İstihdamına Destek

Uludağ Elektrik, kadınların iş gücüne katılımını artırarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlıyor.

14.03.2025 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ Elektrik, iş gücü çeşitliliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sektörde fark oluşturmaya devam ediyor. Kadınların iş gücüne katılımını desteklemek, yalnızca toplumsal sorumluluk değil aynı zamanda sürdürülebilir başarı için stratejik bir öncelik olarak görülüyor. Şirket, kadın çalışanlarının kariyer yolculuklarında güçlü bir destek sunarak, her alanda fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde 5 milyondan fazla nüfusa hizmet veren ve tüm Türkiye'deki büyük ölçekli müşterilerine enerji tedarik eden Uludağ Elektrik, iş gücü çeşitliliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sektörde örnek teşkil eden bir yaklaşım sergiliyor. Şirket, kadın çalışanlarının kariyer yolculuklarında güçlü bir destek sunarak, tüm seviyelerde fırsat eşitliği sağlamak ve her bireyin potansiyelini en üst düzeye çıkarabilmesini temin etmek için kapsamlı bir strateji izliyor. Kadın çalışan oranını yüzde 54 seviyelerine çıkaran Uludağ Elektrik, kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmesini hedefliyor. Şirketin kadın istihdamını artırmaya yönelik destekleyici politikaları, yalnızca kurumsal büyümeye değil, aynı zamanda çevreye, topluma ve ekonomik kalkınmaya da olumlu katkılar sağlıyor.

Kadınların sektördeki etkinliğinin artırılmasının sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği açısından hayati önemini vurgulayan Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, "Uludağ Elektrik olarak, sektörümüzdeki kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmaların ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşıdığının farkındayız. Enerji sektöründeki kadın istihdamı ve işte fırsat eşitliğini destekleyen öncü bir şirket olarak, yüzde 54 kadın çalışan ve yüzde 41 kadın yönetici oranımızla kadınların iş gücündeki rolünü güçlendirmeyi, liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmelerini sağlıyoruz. Bu doğrultuda, kadın çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini destekleyerek, onlara eşit fırsatlar sunmayı ve kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri bir çalışma ortamı oluşturmayı öncelikli hedef olarak belirledik. Kadın istihdamına verdiğimiz bu önem, sürdürülebilir büyümemizin ve toplumsal cinsiyet eşitliği adına örnek bir model olma yolundaki kararlılığımızın temelini oluşturuyor. Bu çabalarımızın karşılığını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde gerçekleşen 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' Ödülleri'nde Enerjide Örnek Şirket Ödülü ve Kadın Dostu Markalar Platformu organizasyonunda 'Farkındalık Ödülü' ile aldık. Kadınlarımızın her şartta yanında olmaya ve onları desteklemeye tüm gücümüzle devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kadınların enerji sektöründe daha fazla yer almasının ve şirketlerin bu konuda duyarlı olmasının önemine dikkat çeken Uludağ Elektrik Balıkesir Bölge Müdürü Vahide Yakut, "Uludağ Elektrik'in ilk kadın bölge müdürü olarak, 25 yıllık meslek hayatımın 14 yılını yöneticilik pozisyonlarında geçirdim. Bölgemdeki çalışma arkadaşlarımın yüzde 70'i kadınlardan oluştuğu için kendimi ayrıca şanslı hissediyorum. Geniş bir bölgeyi kapsayan görev alanımla, göreve başladığım ilk günden itibaren sorumluluklarımın bilincinde olarak çalışmalarımı titizlikle sürdürüyorum. Erkek egemen bir sektör olarak bilinen enerji alanında, hem bölge müdürü hem de elektrik-elektronik mühendisi olarak mesleğimi gururla icra ediyorum" dedi.

Enerji sektöründe kadınların daha fazla yer alması için atılan her adımın anlamlı olduğunu belirten Yakut, "Benim için liderlik sadece sorumluluk almak değil, aynı zamanda çevremdeki herkese ilham verebilmek ve onların potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olmaktır. Kadınların bu sektördeki temsilinin artmasıyla, iş dünyasında çok daha dengeli ve etkili çözümler üretebileceğimize inanıyorum. Bu sektörde karşılaştığım zorluklar beni daha da güçlendirdi ve bugün geldiğim noktada, aynı mücadeleyi veren kadınlara 'Yapabilirsiniz' demekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Kadınların Enerji Sektöründeki Rolünü Güçlendiriyoruz

Kadın yönetici olmanın iş ortamına getirdiği farklı bakış açılarına değinen İnegöl Bölge Müdürü Deniz Ömeroğulları ise; "13 yılı aşkın süredir Uludağ Elektrik'te çalışıyorum. Burası, benim iş hayatıma başladığım yer. Şirketin en genç müdürü olmamın yanı sıra, bir kadın olarak enerji sektörüne adım attığım ilk günden itibaren her kariyer basamağını özümseyerek ilerlemeye gayret ettim. Sektörde kadın yönetici olmanın, özellikle iletişim ve motivasyon gibi konularda daha avantajlı olduğuna inananlardanım" dedi.

İş görüşmesi sırasında aldığı takdiri de paylaşan Ömeroğulları, "Bir kadın çalışan, bana 'İşe alınıp alınmayacağım önemli değil ama sizin gibi bir kadın yöneticiyle iş görüşmesi yapmak bana umut verdi' demişti. Bu gerçekten benim için gurur verici bir andı. Bir başka çalışanımız da üniversiteye başlayacak olan kızını tanıştırmaya getirip, 'Evde örnek olarak sizi konuşuyoruz, umarım benim kızım da sizin gibi bir yönetici olur' demişti. Bu şekilde örnek gösteriliyor olmak da benim için ayrı bir motivasyon kaynağı. Artık çalışanların kadın ya da erkek olarak ayrılmadan, daha güçlü ya da daha zayıf değil, daha eşit şekilde değerlendirildiği, sadece işin kalitesi ve içeriğinin nasıl tamamlanacağına odaklanılan bir dönemin başlamasını diliyorum. Yönetimde kadın gücünün olması, birçok kişi için umut ve ışık kaynağı oluyor" açıklamasında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uludağ Elektrik'ten Kadın İstihdamına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak
Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı
4 senatörden Trump ve Musk’a soruşturma talebi 4 senatörden Trump ve Musk'a soruşturma talebi
Bankamatik değil dilenci Üzerinden 1 aylık maaş çıktı Bankamatik değil dilenci! Üzerinden 1 aylık maaş çıktı
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti
Miss Rodeo olarak bilinen fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti Miss Rodeo olarak bilinen fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye Basın Federasyonu’ndan siyasi partilere çağrı Türkiye Basın Federasyonu'ndan siyasi partilere çağrı
Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu
’’Ücretin ne kadar’’ sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı ''Ücretin ne kadar'' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Canlı yayında ’’Nas’’ tartışması Canlı yayında ''Nas'' tartışması
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Ali Tutuk: Turistler coğrafi ürünlerimizi tatmaya geliyor Ali Tutuk: Turistler coğrafi ürünlerimizi tatmaya geliyor
Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak
Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti
Tüketiciler geçen yıl en çok “ayakkabı“ için şikayetçi oldu Tüketiciler geçen yıl en çok "ayakkabı" için şikayetçi oldu

12:45 Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti
11:58 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
10:45 Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
19:29 Metroda Kavga: Tekme ve Küfür Metroda Kavga: Tekme ve Küfür
19:18 Osimhen’den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar Osimhen'den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar
18:58 Putin’den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz
18:53 Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
18:30 Hakan Çalhanoğlu’nun yanına bir Türk daha Hakan Çalhanoğlu'nun yanına bir Türk daha
18:19 Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
18:17 Şanlıurfa’da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak Şanlıurfa'da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 13:09:48. #7.11#
SON DAKİKA: Uludağ Elektrik'ten Kadın İstihdamına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.