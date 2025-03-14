Uludağ Elektrik\'ten Kadın İstihdamına Destek

Uludağ Elektrik, iş gücü çeşitliliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sektörde fark oluşturmaya devam ediyor. Kadınların iş gücüne katılımını desteklemek, yalnızca toplumsal sorumluluk değil aynı zamanda sürdürülebilir başarı için stratejik bir öncelik olarak görülüyor. Şirket, kadın çalışanlarının kariyer yolculuklarında güçlü bir destek sunarak, her alanda fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde 5 milyondan fazla nüfusa hizmet veren ve tüm Türkiye'deki büyük ölçekli müşterilerine enerji tedarik eden Uludağ Elektrik, iş gücü çeşitliliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sektörde örnek teşkil eden bir yaklaşım sergiliyor. Şirket, kadın çalışanlarının kariyer yolculuklarında güçlü bir destek sunarak, tüm seviyelerde fırsat eşitliği sağlamak ve her bireyin potansiyelini en üst düzeye çıkarabilmesini temin etmek için kapsamlı bir strateji izliyor. Kadın çalışan oranını yüzde 54 seviyelerine çıkaran Uludağ Elektrik, kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmesini hedefliyor. Şirketin kadın istihdamını artırmaya yönelik destekleyici politikaları, yalnızca kurumsal büyümeye değil, aynı zamanda çevreye, topluma ve ekonomik kalkınmaya da olumlu katkılar sağlıyor.

Kadınların sektördeki etkinliğinin artırılmasının sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği açısından hayati önemini vurgulayan Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, "Uludağ Elektrik olarak, sektörümüzdeki kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmaların ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşıdığının farkındayız. Enerji sektöründeki kadın istihdamı ve işte fırsat eşitliğini destekleyen öncü bir şirket olarak, yüzde 54 kadın çalışan ve yüzde 41 kadın yönetici oranımızla kadınların iş gücündeki rolünü güçlendirmeyi, liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmelerini sağlıyoruz. Bu doğrultuda, kadın çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini destekleyerek, onlara eşit fırsatlar sunmayı ve kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri bir çalışma ortamı oluşturmayı öncelikli hedef olarak belirledik. Kadın istihdamına verdiğimiz bu önem, sürdürülebilir büyümemizin ve toplumsal cinsiyet eşitliği adına örnek bir model olma yolundaki kararlılığımızın temelini oluşturuyor. Bu çabalarımızın karşılığını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde gerçekleşen 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' Ödülleri'nde Enerjide Örnek Şirket Ödülü ve Kadın Dostu Markalar Platformu organizasyonunda 'Farkındalık Ödülü' ile aldık. Kadınlarımızın her şartta yanında olmaya ve onları desteklemeye tüm gücümüzle devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kadınların enerji sektöründe daha fazla yer almasının ve şirketlerin bu konuda duyarlı olmasının önemine dikkat çeken Uludağ Elektrik Balıkesir Bölge Müdürü Vahide Yakut, "Uludağ Elektrik'in ilk kadın bölge müdürü olarak, 25 yıllık meslek hayatımın 14 yılını yöneticilik pozisyonlarında geçirdim. Bölgemdeki çalışma arkadaşlarımın yüzde 70'i kadınlardan oluştuğu için kendimi ayrıca şanslı hissediyorum. Geniş bir bölgeyi kapsayan görev alanımla, göreve başladığım ilk günden itibaren sorumluluklarımın bilincinde olarak çalışmalarımı titizlikle sürdürüyorum. Erkek egemen bir sektör olarak bilinen enerji alanında, hem bölge müdürü hem de elektrik-elektronik mühendisi olarak mesleğimi gururla icra ediyorum" dedi.

Enerji sektöründe kadınların daha fazla yer alması için atılan her adımın anlamlı olduğunu belirten Yakut, "Benim için liderlik sadece sorumluluk almak değil, aynı zamanda çevremdeki herkese ilham verebilmek ve onların potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olmaktır. Kadınların bu sektördeki temsilinin artmasıyla, iş dünyasında çok daha dengeli ve etkili çözümler üretebileceğimize inanıyorum. Bu sektörde karşılaştığım zorluklar beni daha da güçlendirdi ve bugün geldiğim noktada, aynı mücadeleyi veren kadınlara 'Yapabilirsiniz' demekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Kadınların Enerji Sektöründeki Rolünü Güçlendiriyoruz

Kadın yönetici olmanın iş ortamına getirdiği farklı bakış açılarına değinen İnegöl Bölge Müdürü Deniz Ömeroğulları ise; "13 yılı aşkın süredir Uludağ Elektrik'te çalışıyorum. Burası, benim iş hayatıma başladığım yer. Şirketin en genç müdürü olmamın yanı sıra, bir kadın olarak enerji sektörüne adım attığım ilk günden itibaren her kariyer basamağını özümseyerek ilerlemeye gayret ettim. Sektörde kadın yönetici olmanın, özellikle iletişim ve motivasyon gibi konularda daha avantajlı olduğuna inananlardanım" dedi.

İş görüşmesi sırasında aldığı takdiri de paylaşan Ömeroğulları, "Bir kadın çalışan, bana 'İşe alınıp alınmayacağım önemli değil ama sizin gibi bir kadın yöneticiyle iş görüşmesi yapmak bana umut verdi' demişti. Bu gerçekten benim için gurur verici bir andı. Bir başka çalışanımız da üniversiteye başlayacak olan kızını tanıştırmaya getirip, 'Evde örnek olarak sizi konuşuyoruz, umarım benim kızım da sizin gibi bir yönetici olur' demişti. Bu şekilde örnek gösteriliyor olmak da benim için ayrı bir motivasyon kaynağı. Artık çalışanların kadın ya da erkek olarak ayrılmadan, daha güçlü ya da daha zayıf değil, daha eşit şekilde değerlendirildiği, sadece işin kalitesi ve içeriğinin nasıl tamamlanacağına odaklanılan bir dönemin başlamasını diliyorum. Yönetimde kadın gücünün olması, birçok kişi için umut ve ışık kaynağı oluyor" açıklamasında bulundu. - BURSA