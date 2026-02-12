Uluslararası 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri Sahiplerini Buldu

(İSTANBUL) - Tiyatro Gazetesi'nin düzenlediği Uluslararası 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Neriman Uğur "Ana'dolu Ödülü"nü alırken, Prof. Dr. Yüksel Yalova ve Zekeriya Hocalar "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne değer görüldü.

Uluslararası 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri Mask-Kara Tiyatrosu Tamer Levent Sahnesi'nde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Tiyatro Gazetesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen törende, 2025–2026 döneminde tiyatro sanatına katkı sunan isimler, kurumlar ve uluslararası temsilciler ödüllendirildi.

Seçici kurul, yurt içinde 20 ilde ve yurt dışında 12 ülkede tiyatro alanında yürütülen çalışmaları değerlendirerek ödül sahiplerini belirledi. Törende yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sanatçının yanı sıra Macaristan Başkonsolosu Laszlo Keller, Kuzey Makedonya Başkonsolosu İdris Fazlioski, Kosova Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu ve Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu Ataşesi Viktor Mıkheyev de yer aldı.

Yılın oyunundan yaşam boyu onura

Gecede çok sayıda sanatçı ve kurum farklı kategorilerde ödüle layık görüldü. Neriman Uğur "Ana'dolu Ödülü"nü alırken, Prof. Dr. Yüksel Yalova ve Zekeriya Hocalar "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne değer görüldü.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Yılın Oyunu Ödülü"nü kazanırken, Sinan Küçüköz "Yönetmen Ödülü"nü aldı. Işın Karakan Yıldız "Yılın Kadın Oyuncusu", Sezai Yılmaz ise "Yılın Erkek Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.

Tiyatro müziği alanında Engin Beslek, akademik alanda Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen, basın alanında ise Pınar Çekirge ödüle değer görüldü. Merkezefendi Belediyesi "Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali AÇOK Ödülü"nü alırken, İzmir Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali "Yılın Tiyatro Hareketi" seçildi.

Uluslararası katılım

Ödüller yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Kosova, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Romanya, Macaristan, Kıbrıs, Karakalpak, Tataristan ve diğer ülke ve bölgelerden tiyatro insanları da farklı kategorilerde ödüllendirildi.

TÜRKSOY ödülleri kapsamında Kazakistan'dan Erenbak Toykenov "Yılın Rejisörü", Özbekistan'dan Lola Eltoyeva "Yılın Kadın Oyuncusu", Kırgızistan'dan Sadır Bakayeviç Niyazakunov "Yılın Sahne Tasarımcısı", Azerbaycan'dan Prof. Dr. Ali Emirov "Yılın Dramaturgu", Türkmenistan'dan Batyr Çaryyew ise "Yılın Erkek Oyuncusu" seçildi.

Nurhan Uslu'ya iki ödül

Tiyatro Gazetesi Jüri Başkanı Nurhan Uslu'ya törende iki ayrı ödül verildi. TÜRKSOY tarafından verilen ve Türk Dünyası tiyatrosuna hizmetleri kapsayan "Altın At" ödülü, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf tarafından takdim edildi. Ümit Denizer'in vasiyeti doğrultusunda AÇOK adına verilen bir diğer ödül ise Vildan Köprü tarafından sunuldu.

"Ülkenin en ücra köşelerine ulaşma" vurgusu

Tiyatro Gazetesi tarafından yapılan açıklamada, Anadolu'nun farklı kentlerinde ve yurt dışında tiyatro üretimini sürdüren kişi ve topluluklara ulaşmanın önemi vurgulandı. Gazete, ulusal ve uluslararası tiyatro bağlarının güçlendirilmesi için köprü olma iddiasını sürdürdüğünü belirtti.

Tiyatro alanında üretim yapan sanatçılarla birlikte yerel yönetimlerin, akademisyenlerin ve basın emekçilerinin de ödüllendirildiği gece, tiyatro sanatının çok katmanlı yapısını yansıtan bir buluşmaya dönüştü.