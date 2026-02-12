Uluslararası 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Uluslararası 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri Sahiplerini Buldu

12.02.2026 13:10  Güncelleme: 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tiyatro Gazetesi'nin düzenlediği 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Neriman Uğur 'Ana'dolu Ödülü' alırken, Prof. Dr. Yüksel Yalova ve Zekeriya Hocalar 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü. Törende Türkiye ve yurtdışından tiyatrocular ödüllendirildi.

(İSTANBUL) - Tiyatro Gazetesi'nin düzenlediği Uluslararası 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Neriman Uğur "Ana'dolu Ödülü"nü alırken, Prof. Dr. Yüksel Yalova ve Zekeriya Hocalar "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne değer görüldü.

Uluslararası 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri Mask-Kara Tiyatrosu Tamer Levent Sahnesi'nde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Tiyatro Gazetesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen törende, 2025–2026 döneminde tiyatro sanatına katkı sunan isimler, kurumlar ve uluslararası temsilciler ödüllendirildi.

Seçici kurul, yurt içinde 20 ilde ve yurt dışında 12 ülkede tiyatro alanında yürütülen çalışmaları değerlendirerek ödül sahiplerini belirledi. Törende yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sanatçının yanı sıra Macaristan Başkonsolosu Laszlo Keller, Kuzey Makedonya Başkonsolosu İdris Fazlioski, Kosova Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu ve Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu Ataşesi Viktor Mıkheyev de yer aldı.

Yılın oyunundan yaşam boyu onura

Gecede çok sayıda sanatçı ve kurum farklı kategorilerde ödüle layık görüldü. Neriman Uğur "Ana'dolu Ödülü"nü alırken, Prof. Dr. Yüksel Yalova ve Zekeriya Hocalar "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne değer görüldü.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Yılın Oyunu Ödülü"nü kazanırken, Sinan Küçüköz "Yönetmen Ödülü"nü aldı. Işın Karakan Yıldız "Yılın Kadın Oyuncusu", Sezai Yılmaz ise "Yılın Erkek Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.

Tiyatro müziği alanında Engin Beslek, akademik alanda Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen, basın alanında ise Pınar Çekirge ödüle değer görüldü. Merkezefendi Belediyesi "Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali AÇOK Ödülü"nü alırken, İzmir Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali "Yılın Tiyatro Hareketi" seçildi.

Uluslararası katılım

Ödüller yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Kosova, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Romanya, Macaristan, Kıbrıs, Karakalpak, Tataristan ve diğer ülke ve bölgelerden tiyatro insanları da farklı kategorilerde ödüllendirildi.

TÜRKSOY ödülleri kapsamında Kazakistan'dan Erenbak Toykenov "Yılın Rejisörü", Özbekistan'dan Lola Eltoyeva "Yılın Kadın Oyuncusu", Kırgızistan'dan Sadır Bakayeviç Niyazakunov "Yılın Sahne Tasarımcısı", Azerbaycan'dan Prof. Dr. Ali Emirov "Yılın Dramaturgu", Türkmenistan'dan Batyr Çaryyew ise "Yılın Erkek Oyuncusu" seçildi.

Nurhan Uslu'ya iki ödül

Tiyatro Gazetesi Jüri Başkanı Nurhan Uslu'ya törende iki ayrı ödül verildi. TÜRKSOY tarafından verilen ve Türk Dünyası tiyatrosuna hizmetleri kapsayan "Altın At" ödülü, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf tarafından takdim edildi. Ümit Denizer'in vasiyeti doğrultusunda AÇOK adına verilen bir diğer ödül ise Vildan Köprü tarafından sunuldu.

"Ülkenin en ücra köşelerine ulaşma" vurgusu

Tiyatro Gazetesi tarafından yapılan açıklamada, Anadolu'nun farklı kentlerinde ve yurt dışında tiyatro üretimini sürdüren kişi ve topluluklara ulaşmanın önemi vurgulandı. Gazete, ulusal ve uluslararası tiyatro bağlarının güçlendirilmesi için köprü olma iddiasını sürdürdüğünü belirtti.

Tiyatro alanında üretim yapan sanatçılarla birlikte yerel yönetimlerin, akademisyenlerin ve basın emekçilerinin de ödüllendirildiği gece, tiyatro sanatının çok katmanlı yapısını yansıtan bir buluşmaya dönüştü.

Kaynak: ANKA

Yüksel Yalova, Neriman Uğur, Türkiye, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uluslararası 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Market alışverişine çıkan vatandaş, ’’İndirim’’ etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş Market alışverişine çıkan vatandaş, ''İndirim'' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?
Adalet Bakanı Gürlek Meclis’ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı Adalet Bakanı Gürlek Meclis'ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı
Wayne Rooney, 493 gündür saçlarını kestirmeyen Manchester Unitedlı taraftara ateş püskürdü Wayne Rooney, 493 gündür saçlarını kestirmeyen Manchester Unitedlı taraftara ateş püskürdü

15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
14:00
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye’nin 3’üncü bir yola ihtiyacı var
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var
13:17
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
13:00
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 16:00:42. #7.11#
SON DAKİKA: Uluslararası 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.