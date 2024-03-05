Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği Adıyaman Şubesi'nin açılışı yapıldı.
Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği'nin Adıyaman Yeni Mahalle'de ki açılışına Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Direktör Yardımcı Margie Rehm, STK başkanları ve kurum müdürleri katıldı. Dernek, depremde zarar gören çiftçilere çeşitli desteklerin yanı sıra işverenlere de sigorta ve eleman desteğinde bulunacak.
Derneğin açılışında kısa bir konuşma yapan UGD Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Korkutata, "Uluslararası Göç Derneği ve Sivil Toplum Kuruluşları olarak kurumlarımızla birlikte Adıyaman'da depremde zarar gören çeşitli birimlere az da olsa katkıda bulunmak için buradayız. Aynı zamanda BM'nin verdiği destekle bir nebze bir damla da olsa yaraları sarmaya çalışacağız" dedi.
BM Dünya Gıda Direktör Yardımcı Margie Rehm ise konuşmasında, "2011 yılından bugüne kadar insan onuruna yakışır yardımlaşma ve dayanışma bilinciyle ülkemizin her bir köşesinde çalışmalarımız devam etmektedir. 6 Şubat 'ta yaşanan felaket hepimizi derinden etkilemiştir. Erken toparlanma sürecine katkı sağlamak için 2024 yılı itibari ile Adıyaman başta olmak üzere deprem bölgesinde de çalışmalarımıza hızla başladık. Yaşanan felaketin sonuçlarının farkında olduğumuz gibi hep birlikte toparlanmak için de üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Yeniden toparlanmak için tüm imkanlarımızla Adıyaman'da çalışmalarımızı yönetmek en temel mesuliyetimizdir. Bu nedenle Adıyaman 'da ikamet eden depremden önce tarımla uğraşıp bu felaket sebebiyle imkanlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza hem tarla hem de ekipman desteği sağlayarak Örtüaltı sebze yetiştiriciliği konusunda ürettikleri ürünlerin satışına, pazarlamasına katkı sağlamaya çalışacağız. Geçim kaynaklarının iyileşmesine destek olacağız. Öte yandan yine Adıyaman'da ikamet eden vatandaşlarımıza istihdam fırsatları sunarak hem vatandaşımızı iş sahibi olmasına hem de Adıyaman'da toparlanmaya çalışan işverenleri destek olacağız" dedi.
Konuşmalar sonra, UGD ile Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO),Tarım İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Adıyaman Ziraat Odası ve Göç idaresi arasında işbirliği protokolü imzalandı. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği Adıyaman Şubesi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika
Uluslararası Vuslat Platformu, Balıkesir'de düzenlenen 'Yerelden Genele Hizmet Anlayışımız' konferansıyla bir araya geldi. Programda yapılan kahvaltının ardından Berat Kandili dolayısıyla dua ve Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Konuşmalarda Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığını koruduğu vurgulandı.
Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere girerek değişim isteyen halktan teveccüh beklediklerini açıkladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'na katılarak esnaflarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnaflara hitap ederek, şehrin gelişimi ve esnafların desteklenmesi konularında konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Evren'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Yavaş, emekliye destek olunduğunu belirterek, hükümetin zam yapmadığını ve yerel seçimlerin bu duruma ikaz dönemi olduğunu söyledi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm rakiplerini proje lansman toplantısına davet etti. Lansmana katılması beklenen isimler arasında CHP'nin adayı Mansur Yavaş da bulunuyor. Sadece DEM Parti'nin adaylarına davet gönderilmedi.
Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için Ağrı başta olmak üzere bölgedeki seçim çalışmalarını zorlu kış şartlarına rağmen aralıksız sürdürüyor. Sayan, en ücra köylere giderek hane sahipleri ile görüşmeler gerçekleştiriyor ve seçimlerin doğuda zorlu olduğunu belirtiyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin teşrifleriyle şehrin iş insanlarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, ticarette, tarım ve hayvancılıkta, turizmde, eğitimde, sağlıkta, gastronomide, Kayseri'yi daha iyi noktalara taşımak için gayret ettiklerini söyledi.
Karşıyaka Belediyesi, iklim değişikliği ve gıda krizine karşı kent içi tarımı yaygınlaştırmak amacıyla Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yeni bir kent bostanı oluşturdu. Bostanda çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilerek, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı anaokullarında kullanılmak üzere gönderiliyor. Ayrıca, Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde bulunan bostan alanında da bitkisel üretim yapılıyor.
Aydın'ın Karacasu İlçe Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu'nun Karabağlar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Gündoğdu, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Çin'in Nanjing kentinde bir gökdelende çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
YSK'nin belirlediği seçim takvimine göre, geçici olarak ilan edilen aday listelerine yapılan itirazlar için süre bugün sona eriyor. İtirazlar ilçe seçim kurulları ve il seçim kurullarına yapılacak.
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP'nin mevcut ilçe yönetimi ve meclis üyelerinin desteğiyle seçim çalışmalarına devam ediyor. Sengel, cadde cadde, sokak sokak gezerek halkın desteğini kazanmaya çalışıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?