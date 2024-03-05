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Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği Adıyaman Şubesi'nin açılışı yapıldı.

Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği'nin Adıyaman Yeni Mahalle'de ki açılışına Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Direktör Yardımcı Margie Rehm, STK başkanları ve kurum müdürleri katıldı. Dernek, depremde zarar gören çiftçilere çeşitli desteklerin yanı sıra işverenlere de sigorta ve eleman desteğinde bulunacak.

Derneğin açılışında kısa bir konuşma yapan UGD Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Korkutata, "Uluslararası Göç Derneği ve Sivil Toplum Kuruluşları olarak kurumlarımızla birlikte Adıyaman'da depremde zarar gören çeşitli birimlere az da olsa katkıda bulunmak için buradayız. Aynı zamanda BM'nin verdiği destekle bir nebze bir damla da olsa yaraları sarmaya çalışacağız" dedi.

BM Dünya Gıda Direktör Yardımcı Margie Rehm ise konuşmasında, "2011 yılından bugüne kadar insan onuruna yakışır yardımlaşma ve dayanışma bilinciyle ülkemizin her bir köşesinde çalışmalarımız devam etmektedir. 6 Şubat 'ta yaşanan felaket hepimizi derinden etkilemiştir. Erken toparlanma sürecine katkı sağlamak için 2024 yılı itibari ile Adıyaman başta olmak üzere deprem bölgesinde de çalışmalarımıza hızla başladık. Yaşanan felaketin sonuçlarının farkında olduğumuz gibi hep birlikte toparlanmak için de üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Yeniden toparlanmak için tüm imkanlarımızla Adıyaman'da çalışmalarımızı yönetmek en temel mesuliyetimizdir. Bu nedenle Adıyaman 'da ikamet eden depremden önce tarımla uğraşıp bu felaket sebebiyle imkanlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza hem tarla hem de ekipman desteği sağlayarak Örtüaltı sebze yetiştiriciliği konusunda ürettikleri ürünlerin satışına, pazarlamasına katkı sağlamaya çalışacağız. Geçim kaynaklarının iyileşmesine destek olacağız. Öte yandan yine Adıyaman'da ikamet eden vatandaşlarımıza istihdam fırsatları sunarak hem vatandaşımızı iş sahibi olmasına hem de Adıyaman'da toparlanmaya çalışan işverenleri destek olacağız" dedi.

Konuşmalar sonra, UGD ile Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO),Tarım İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Adıyaman Ziraat Odası ve Göç idaresi arasında işbirliği protokolü imzalandı. - ADIYAMAN