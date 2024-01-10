Uluslararası Mersin Edebiyat Festivali Başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 2'ncisini düzenlediği 'Uluslararası Mersin Edebiyat Festivali' ile birbirinden değerli yazarları, edebiyatseverlerle buluşturacak.

Geçen yıl ilkini düzenlediği Edebiyat Festivali ile katılımcılardan tam not alan Büyükşehir, festivali geleneksel hale getirerek bu yıl da 'Yenileşmeler' temasıyla Mersin'i sanatla ve sanatçılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen festivale, Türkiye'nin yanı sıra Fransa'nın da birbirinden değerli yazarları, 11-12-13-14 Ocak günlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda ağırlanacak.

AKÇA: "FESTİVAL BU YIL ULUSLARARASI STANDARTTA GERÇEKLEŞECEK"

Mersinlilerin ve Türkiye'nin birçok yerinden edebiyatseverin merakla beklediği festival hakkında bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, festivalin yalnızca 4 güne sıkıştırılmadığını, yapılan yarışmalarla yıl boyu sürdüğünün altını çizdi. Bu yıl yapılan festival kapsamında gerçekleştirilen yarışmaların da ödüllerini dağıttıklarını kaydeden Akça, çok değerli eserlerin yarışmaya katıldığını belirtti.

Festivalin bu yıl uluslararası standartta olduğuna dikkat çeken Akça, "Bu yıl konuk ülkemiz Fransa. Türk edebiyatından ve Fransız edebiyatından çok değerli isimler, 4 gün boyunca Mersin'de bizlerle birlikte olacak" dedi.

Festivalde gün boyu söyleşiler, paneller, konferanslar, dinletiler ve sergiler yapılacağını söyleyen Akça, "Ayrıca bu festival sadece katılımcıların söyleşi ve panellerinin takip edebileceği bir festivalden ziyade; aynı zamanda workshoplarda, atölyelerde edebiyatın deneyimlenebileceği bir özelliğe sahip" diye konuştu.

"FESTİVALE TÜRK VE FRANSIZ EDEBİYATINDAN ÇOK ÖNEMLİ İSİMLER KATILIYOR"

Festivalin 7'den 70'e herkese hitap ettiğini ve programda Türk ve Fransız edebiyatından çok önemli isimlerin yer aldığını kaydeden Akça,"Gün boyu yoğun bir program olacak. Gelen katılımcılarımız programı hem takip edebilecekler, hem de çocuklara ve gençlere yönelik yaptığımız atölye ve workshoplarda da bu deneyimlemeleri hep birlikte yaşayacağız. Bu festivalin, Mersin'in yakın çevresinde yaşayan edebiyatseverlerin de mutlaka ilgisini çekeceğini düşünüyoruz" dedi.

Festivale uzun zamandır hazırlandıklarını ve 25'in üzerinde katılımcı olduğunu sözlerine ekleyen Akça, Mersin'den yerel yazarların da programda yer alacağını belirtti.