Uluslararası Termal Sağlık Turizm Forumu 2024 Denizli'nin ev sahipliğinde başladı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu 2024, geniş bir katılımla başladı. Yurt içi ve yurt dışından konunun uzmanlarını bir araya getiren forum, 13 Ocak'ta sona erecek.

Denizli'nin ev sahipliği yaptığı ve 11-13 Ocak 2024 tarihleri arasında Denizli'de gerçekleştirilecek olan Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu 2024 ile sağlık turizmi sektörünün tüm taraflarını bir araya getiriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu 2024, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, yurt çapından ve yurt dışından akademisyenler katıldı.

Programın açılışında konuşan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "Bugün Görücüye çıkmanın heyecanıyla çok mutluyuz. Denizli'nin tarihi zenginlikleri ulusal ve uluslararası platformda atıflar almıştır. Geçmişte bölgemiz insanlığa sağlık anlamında hizmet vermiştir. Tarihin tekrar tekerrür etmesini ve dünyanın dört bir tarafından tekrar hastaların gelmesini beklemekteyiz. O zaman termal yanında ne kullanıldığını bilmiyoruz. Ama bugün teknolojik olarak son teknoloji cihazlarla desteğimiz var. Termal rehabilitasyon merkezimizi insanlarımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. İnsanların rehabilitasyon ihtiyacı artmakta. Merkezimizde termalin yanında kozmotoloji ve geleneksel tamamlayıcı tabla da termal merkezimizi desteklemekteyiz. Yurt dışından uluslar arası anlamda tanınan bilim adamları bugün forumumuza katılmıştır. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizm forumumuzun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Tüm insanlığı Denizli'ye davet ediyoruz"

Ardından söz alan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise "Sağlığa giden her türlü organizasyonu destekliyoruz. Denizli'miz tarihinde 2 bin yıl öncesinde sağlık merkezi idi. Dünyanın ve anadolunun dört bir tarafından şifa için kentimize insanlargelmişler. Jeotermal kaynaklarımız bir hayli zengin. Bunun sağlıkla birleşmesi ve insanlığa hizmet etmesi çok önemli. Değerlerimizi anlatmak adına bu forumu düzenledik. İnsanlığa anlatmak için elimizden geleni yapacağız. İlimizdeki bu değerleri görmek üzere tüm insanlığı buraya davet ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karahayıt Termal ve Rehabilitasyon Merkezi'nin tanıtımı sunu eşliğince akademisyenlerce dinleyicilere aktarıldı. Vali Coşkun, açılış konuşmalarının ardından formda sunum yapan akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etti.

11-13 Ocak 2024 tarihlerinde Denizli'de yapılacak uluslararası forum Karahayıt/Pamukkale bölgesinde geçtiğimiz yıl hizmete açılan PAÜ Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde de düzenlenecek workshopları ve tanıtım gezileri ile devam edecek. Güncel ve başarılı uygulama örneklerini paylaşmayı, sektörün sorunlarına inovatif ve sürdürülebilir çözümler üretecek bir ortam sağlamayı ve sektörel iş birlikleri için kapsamlı bir platform oluşturmayı hedefleyen Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu 2024'te termal sağlık turizmi alanında en son gelişmelerin paylaşılmasına, deneyimlerin aktarılmasına ve gelecekteki iş birliklerine imkan sağlayacak. Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu 2024 ile Karahayıt/Pamukkale bölgesinde 2023 yılının Temmuz ayında hizmete açılan Pamukkale Üniversitesi Termal Rehabilitasyon Merkezi'ni sağlık turizmi alanında seçkin bir kurum olarak tanıtmak ise öncelikli hedef olacak.