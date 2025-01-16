Ümit Özdağ, Burdur\'da Sinan Ateş Caddesi\'nin Açılışını Yaptı: "Gerçek Katiller, Torbacıların Arkasına Sığınanlar Adaletin Pençesinden Kaçamayacaklar"

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Haber: Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Burdur'un Tefenni ilçesinde adı daha önce Devlet Bahçeli olan ve Sinan Ateş olarak değiştirilen caddenin ve belediye çalışanları tarafından imal edilen tramvayın açılışına katıldı. Özdağ, "Bu caddenin isminin Sinan Ateş olması bir proje değil ama Sinan Ateş cinayeti alçakça bir projeydi. Gerçek katiller, torbacıların arkasına sığınanlar, adaletin pençesinden kaçamayacaklar" dedi.

Burdur'un Tefenni ilçesinde adı daha önce Devlet Bahçeli olan caddenin bir bölümünün adı Sinan Ateş, bir bölümünün adı ise Hüseyin Nihal Atsız olarak değiştirilmişti. Caddenin açılışı ve Tefenni Belediyesi çalışanları tarafından imal edilen tramvay açılışı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'in katılımıyla yapıldı.

"Sinan Ateş Caddesi bir proje değil bir duruştur"

Zafer Partili Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada tamamen belediye personelimizin emeği olan piyasa değeri satın alınmaya gidildiğinde 15 milyon liraya satılan ama bizim 600 bin lira gibi bir bedelle imal ettiğimiz tramvayın açılışı diğer taraftan da rahmet Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş beyefendinin ismini verdiğimiz caddenin açılışını yapmak için toplandık. 1 haftadır biz bugünün duyurusunu yaptığımızda cılız da olsa ufak tefek bazı şikayetler daha doğrusu muhalif yaklaşımlar duymadık değil. 'Ne diyorlardı, ne demişlerdi, şimdi Sinan Ateş Caddesi bir proje mi? Daha önemli işler yapsanız ya' diyorlardı. Hayır. Projemiz arkanızda belki Türkiye'de hiçbir belediyenin yapmadığını yaptık. Ama Sinan Ateş Caddesi çok daha önemli. Sinan Ateş Caddesi bir proje değil bir duruştur ve biz bugün bu duruşu sergilemek için buradayız" diye konuştu.

"Birçok kişi Sinan Ateş gibi katledilmesin diye adalet savaşımız devam ediyor"

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ise "Sinan Ateş 30 Aralık'ta, Ankara'da herkesin gözü önünde katledildi. Bu katliamı azmettirenler hala dışarıda. Sinan Ateş'in katilleri henüz tutuklanmadı. Birçok kişi Sinan Ateş gibi katledilmesin diye adalet savaşımız devam ediyor. Bizler Sinan Ateş'in kardeşleriyiz. Sizler de bizim kardeşlerimizsiniz. Bizim yanımızda olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Belediye Başkanımızın göstermiş olduğu duruş bizim için çok önemli. Çünkü bazıları Sinan Ateş'e vefalarını gösteremiyorlar. Sinan Ateş'in yapmış olduğu abiliği, kardeşliği unuttuklarını düşünüyorlar ama zamanı geldiğinde hepsi Sinan Ateş'i anlayacaklar. Ne demişti Sinan Ateş 'yolumuz uzun ve çetin' gerçekten yolumuz çok uzun ve çetin. Bu uğurda başka Sinan Ateşlerin katledilmemesi için Sinan Ateş için adalet diyorum hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Tefenni ileride tramvayların yapım merkezi haline gelecek"

Parti otobüsünden vatandaşlara seslenen Ümit Özdağ ise şunları söyledi:

"Toprağın suya karıştığı gibi Tefenni'de Ümit Başkan'ın vizyoner yaklaşımı, hizmet anlayışıyla yeni bir atılıma kavuştu. Arkada gördüğünüz tramvay. Ama bu tramvay bazı şehirlerimizde de var, onların hepsinden çok farklı. Nedir farkı; diğer şehirlerimizde bu şekilde güneş enerjisiyle çalışan tramvaylar büyük bütçelerle minimum 15 milyon liraya satın alınıyor. Bunu üreten bir şirket var onları da takdir ediyoruz. Ancak Ümit Başkan bu tramvayı belediye bütçesinden 15 milyon lira ödeyerek satın almadı. Belediye bütçesindeki parayı Tefenni'de diğer hizmetler için kullanmak üzere ayırdı ve bu tramvayı belediyenin atölyesinde kendisinin de içinde olduğu 9 kişilik bir ekiple inşa etti. Bu gördüğünüz tramvayda kullanılan malzemenin yüzde 60'ı geri dönüşümle elde edilmiş malzeme. Böylece 15 milyon liraya satın alınan bir tramvay Tefenni'de size, belediyeye 600 bin liraya mal oldu. Mükemmel bir sonuç. Eminim bundan sonra birçok belediye başkanı Tefenni'ye gelip bu tramvayı görmek isteyecekler, deneyecekler ve sonra sipariş verecekler. Tefenni belki ileride başka illerde de kullanılacak tramvayların yapım merkezi haline gelecek.

"Sinan Ateş cinayeti alçakça bir projeydi"

Biraz önce Ümit Başkan caddenin adının rahmetli Sinan Ateş'e ismi verilmesi söz konusu olduğunda malum çevrelerin 'bu bir proje mi' diyerek itiraz ettiklerini söyledi. Bu caddenin isminin Sinan Ateş olması bir proje değil ama Sinan Ateş cinayeti alçakça bir projeydi ve bu projenin sahiplerinin kim olduğunu, nerede oturduklarını, kaçıncı katta çay içtiklerini, neler söylediklerini ve hala cezalandırılmadıklarını ve bir gün Türkiye'de hukuk devleti tekrar tesis edildiğinde adaletin tecelli edeceğini de şimdiden ifade edelim. Gerçek katiller, torbacıların arkasına sığınanlar, adaletin pençesinden kaçamayacaklar. Ümit Başkan'ı bu kararından dolayı tebrik ediyorum."