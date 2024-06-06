UN Women Türkiye, Adana'da Mor Haritam Uygulamasını Hayata Geçirdi

Yerel

UN Women Türkiye (Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi), toplumsal cinsiyete duyarlı interaktif bir araç olan Mor Haritam uygulamasını Ankara, Eskişehir ve İstanbul'dan sonra Adana'da da hayata geçirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kadın merkezleri, sosyal yardımlar, gündüz bakımevleri gibi hizmetlerini gösteren Mor Haritam, aynı zamanda belediyeye doğrudan geri bildirim verilmesine imkan tanıyarak, Adana'nın kadınlar için daha eşit ve daha güvenli hale getirilmesini amaçlıyor.

Mor Haritam web sitesi (morharitam.adana.bel.tr), kadınlar, erkekler, yaşlılar ve toplumun her kesiminin farklı ihtiyaçları ve önceliklerine uygun olarak tasarlanmış politikalar üretmek ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini bu yönde geliştirebilmesi için tasarlandı. Mor Haritam, kadınların güvenlik, gündüz bakımevleri, sosyal yardımlar gibi çeşitli ihtiyaçlarını gösterirken, aynı zamanda Adana'nın geliştirilmeye ihtiyaç duyulan noktalarını belirlemeye yardımcı oluyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, Mor Haritam uygulamasından elde ettiği verileri kullanarak toplumsal cinsiyete duyarlı yani toplumdaki herkesin farklı ihtiyaç ve beklentilerine, önceliklerine göre yeni hizmetler geliştirmeyi planlıyor. Haritada kadın muhtarlar ve kadın meclis üyelerinin yanı sıra Riskli Bölgeyi Bildir sekmesi de yer alırken, vatandaşlar bu sekme üzerinden yaşadıkları bölgedeki güvenli hissetmedikleri yerleri ve sorunları da belediyeye bildirebiliyor.

UN Women Türkiye, Adana Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum örgütü iş birliğiyle geliştirilen Mor Haritam, İsveç'in İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla verdiği finansal destek ile hayata geçirildi. Harita, Adana'nın ilçe belediyelerinin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla, 5 Haziran 2024'te Adana'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Tanıtım toplantısında açılış konuşması yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Av.Türkan Eşli, "Harita, kadınların ihtiyaçlarını karşılanması için hizmet noktalarını ve fiziksel alanları belirlerken, belediye hizmetleri hakkında soru sormalarına ve iyileştirme taleplerine iletmelerine olanak sağlayacaktır" dedi.

UN Women Türkiye Ülke Direktör Yardımcısı Zeliha Ünaldı şunları söyledi: "Yerel yönetimler, kapsayıcı bir dünya inşa etmede önemli bir rol oynamakta. Biz, UN Women olarak, kadınlar ve kız çocukları için erişilebilir, ihtiyaç temelli ve katılımcı hizmetler sunma konusunda dünyanın her yerinde yerel yönetimleri desteklemeye devam ediyoruz. Mor Haritam'ın, daha sürdürülebilir, şiddet ve ayrımcılıktan uzak, ve kapsayıcı yaşam alanları oluşturma çabalarımızda katılımcı bir araç olarak hizmet edeceğine eminim. Mor Haritam'ın Adana'daki kadınların yaşamlarına getireceği olumlu dönüşümü ve ilerlemeyi görmek için sabırsızlanıyorum."

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayten Dolançay konuşmasında: "Mor Haritam uygulaması ile elde ettiğimiz verileri kullanarak toplumsal cinsiyete duyarlı, yani toplumdaki herkesin farklı ihtiyaç ve beklentilerine, önceliklerine göre yeni hizmetler geliştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mor Haritam hakkında İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard şunları dile getirdi: "Adana'da Mor Haritam uygulamasının hayata geçmesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu yenilikçi araç, kentsel alanlarımızda kadınların özgün ihtiyaçlarının anlaşılması ve ele alınması yönünde atılmış önemli bir adımdır. Mor Haritam, kadınların doğrudan geri bildirimde bulunmalarını ve fikirlerini ifade etmelerini sağlayarak, kentsel planlama ve politika yapımında katılımcı bir yaklaşımı teşvik etmektedir. Bu girişim sadece toplumsal cinsiyete duyarlı planlamaya yönelik güçlü bir taahhüdü örneklemekle kalmıyor, aynı zamanda herkes için daha kapsayıcı ve eşit şehirler oluşturmaya yönelik ileri görüşlü bir yatırımı da temsil ediyor. Bu aracın Adana ve ötesindeki kadınların yaşamlarına getireceği olumlu etkilere tanık olmayı dört gözle bekliyorum."

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Araştırma Direktörü Dr. Itır Akdoğan: "Daha önceki uygulamalarında belediyelerin veriye dayalı politika süreçlerini ve toplumsal cinsiyete duyarlı veri yönetişimini dönüştüren Mor Haritam'ın Adana'da da daha güçlü ve biricik toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları için belediye ve diğer kent paydaşlarını güçlendirmesini bekliyoruz" diye konuştu.

UN Women, Türkiye'de diğer belediyeler tarafından da kullanılması için haritayı tanıtmaya ve toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet sağlamada belediyelere destek vermeye devam etmeyi hedefliyor. - ADANA