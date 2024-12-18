UNİ-SANAYİ İŞBİRLİĞİ GÜVENE DAYANMIYOR - Son Dakika
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UNİ-SANAYİ İŞBİRLİĞİ GÜVENE DAYANMIYOR

UNİ-SANAYİ İŞBİRLİĞİ GÜVENE DAYANMIYOR

ANASİAD üyeleri, BUÜ Rektör Yardımcısı Çiftci ile sanayi-universite işbirliğini geliştirmeyi hedefledi.

18.12.2024 14:42
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Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) üyeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci'yi ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde, üniversite ve sanayi işbirliği alanında neler yapılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

ANASİAD Yönetin Kurulu Üyeleri; Erdoğan Öner, Ali Kamil Göral, Sadiye İnal, Burcu Külçeve Tolga Gürel'in de hazır bulunduğu ziyarette ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, üniversite-sanayi işbirliğinin hem Türkiye'nin hem de Bursa'nın hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı. Birkan, "ANASİAD olarak, üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çaba harcıyoruz. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Sağlıklı bir işbirliği için güven ortamının oluşturulması şart" dedi.

"Güvensizlik ortadan kalkmalı"

Hakan Birkan, iş dünyası ile üniversiteler arasında yaşanan güvensizliklerin süreci olumsuz etkilediğini belirterek, "Sanayiciler ve akademisyenler, yeni buluşlarının ifşa olacağı endişesini taşıyor. Bu durum, işbirliğinin önündeki en büyük engellerden biridir. Güven ortamını mutlaka sağlamamız gerekiyor. Üniversitelere yaptığımız ziyaretlerimizin amaçlarından biri de bu" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin rolü ve küresel ekonomide işbirliğinin önemi

Hakan Birkan, teknoloji üretimi ve pazarlama kapasitesinin kalkınmış ülkeler için ortak bir özellik olduğuna işaret etti. Birkan, "Bilim ve teknoloji dünyasındaki hızlı gelişmeler, ülkeler arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor. Küresel pazarda ayakta kalmak için işletmelerin bilimsel gelişmeleri yakından takip etmesi ve üniversitelerle işbirliği yapması artık kaçınılmaz. Bu işbirliği, sadece işletmelere bilgi transferi sağlamakla kalmayacak, üniversitelerde üretilen bilginin yüksek katma değerli ürünlere dönüşmesinin yolunu açacak" değerlendirmesinde bulundu.

Cafer Çiftci: İşbirliğine açığız

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çiftci, "Bursa Uludağ Üniversitesi olarak iş dünyasıyla uyum içinde çalışmalara her zaman açık olduk. Sanayiyle daha fazla işbirliği yaparak, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Üniversite-sanayi işbirliği konusunun kolay bir süreç olmadığını belirten Birkan ve Çiftci, karşılıklı güven ve ortak hedeflerle bu alanda daha fazla ilerleme sağlanabileceği belirterek bu tür ziyaretlerin sürece olumlu katkı sağlayacağına vurgu yaptılar. - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Teknoloji, Ekonomi, Rektör, Eğitim, Yerel, bursa, Son Dakika

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