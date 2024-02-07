ÜNİLİG Buz Hokeyi müsabakaları Erzurum\'da devam ediyor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da organize edilen ÜNİLİG Buz Hokeyi müsabakaları devam ediyor.
Erzurum'da, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ÜNİLİG Buz Hokeyi müsabakaları sürüyor. Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen ve kıran kırana geçen müsabakalara, erkek ve kadınlarda 8 üniversiteden 16 takım katılıyor. Erkekler A Grubu'nda Atatürk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi; B Grubu'nda ise İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi yarışacak. Kadınlarda A Grubu Atatürk Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi; B Grubu da Akdeniz Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Koç Üniversitesi takımlarından oluştu.
Erkekler ve kadınlarda ilk dörde giren takımlar, 8-9 Şubat'ta play-off maçları oynayacak. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Buz Hokeyi Federasyon Temsilcisi Levent Çakmur, "3 gün boyunca grup müsabakaları, 4 gün yarı final ve 5 gün final müsabakaları oynanacak. Takımlarımız yarışmalara başladı. Yaklaşık 200 sporcuyu Erzurum'da misafir ediyoruz. Bu organizasyon, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun takvimi içerisinde yer alan bir faaliyet" dedi. - ERZURUM
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