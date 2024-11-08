Yerel

Üniversite heyecanı yaşayan gençlere 6 buçuk metrelik pideyle 'hoş geldiniz' dediler

AYDIN - Karacasu Memnune Yarenci Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenim görmeye başlayacak gençlere Aydın'ın Karacasu ilçesinin tescilli pidesi ikram edildi.

İlçenin coğrafi işaretli pidesi ustalar tarafından özenle hazırlandı. Daha önce de 6 buçuk metrelik rekor pideyle gündeme gelen ilçede öğrenciler için yine aynı uzunlukta pide yapıldı.

6 buçuk metrelik tahinli pide ikram edildi

Türkiye'nin dört bir yanından Karacasu'ya yüksek öğrenim için gelen MYO Öğrencilerine Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde ilçe belediyesi, hayırseverler ve pideci esnafının destekleri ile Coğrafi işaretli pidesi ile birlikte 6 buçuk metrelik tahinli pide ikramı okulu hareketlendirdi.

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının hayırlı olması dilekleri ile ilçe müftüsünün duası ile başlayan etkinlikte öğrencilere kıymalı, peynirli, yumurtalı, tahinli pide çeşitlerinden ikram edildi. Akademik çalışmalarla olduğu kadar ilçe ekonomisi için bir değer olan Karacasu MYO öğrencilerine bir jest yapmak isteyen Karacasulu esnaflara teşekkür eden okul idaresi ve öğrenciler duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Uzun uğraşlarla pişirildi ve sunuldu

Karacasulu pideci ustalarının sabah erken saatlerde başlattığı ikram etkinliğinin en önemli pidesi olarak bilinen rekor boyuttaki Tahinli pide, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen tanıtım festivalinde olduğu gibi yine 6 buçuk metre uzunluğunda hazırlanarak kamyonetle pişirileceği fırına taşındı. Uzun çabalar sonucu pişirilen dev pide yine 4-5 kişinin emekleri ile okula getirildi. Dev pideyi gören öğrenciler ise şaşırıp kaldı. 20 kilo tahin, 10 kilo şeker, 15 kilo un ve 3 kilo tereyağı ile özel bir fırında pişirilen 40 cm eninde ve 6 buçuk metre boyundaki 70 pideye eşdeğer pide 870 öğrenciye ikram edildi.

"Öğrencilerimize her zaman sahip çıktılar"

Karacasu Memnune İnci Yarenci Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mehmet Taşdelen, "Aydın'da 30 tane coğrafi işaretimiz var. Bunun 4'ü Karacasu'da ve bunlardan bir tanesi de Karacasu Pidesi olarak tescilli. Karacasu esnafımız, yönetimimiz, hayırsever vatandaşlarımız ve belediyenin katkılarıyla yüksekokulumuz öğrencilerine 'hoş geldiniz' etkinliği gerçekleştiriyoruz. Özellikle yüksekokulumuz öğrencileri Türkiye'mizin değişik illerinden ilçelerinden gelmekteler ve buradaki etkinliği ilk kez görüyorlar. Öğrencilerimiz inşallah Karasu'dan güzel hatıralarla ayrılacaklar. İleride anı olarak da burayı ifade edeceklerini düşünüyorum. Başta Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımıza, yönetimine, Karacasu Belediyemize, esnafımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öğrencilerimize her zaman sahip çıktılar. Okulun kuruluşundan bu yana sahip çıkmaya da devam ediyorlar. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" dedi.

"Öğrencilerimiz emin ellerde"

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, "Öğrencilerimize pide ikram etmek için toplandık. Karacasu'muzun geleneklerinden olan pidelerimizi yeni gelen öğrencilerimize 'hoş geldin pidesi' şeklinde ikram etmek istiyoruz. Esnaflarımızın ve belediyemizin katkısıyla oluşturulan pidelerimiz öğrencilerimize dağıtılacak. Her yıl festivallerimizde tanıttığımız 9.5 metre uzunluğundaki normal pidemiz vardı. Bu yıl 6,5 metre uzunluğundaki tahinli pidemiz ile festivalimizi yapmıştık. Bugün burada aynısını yine simgeledik. Öğrencilerimize sahip çıktığımızı, emin ellerde olduklarını vurgulamak istiyoruz" dedi.

"Pide çeşitlerimizden ikram ediyoruz"

Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zafer Karabacaklı "Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak üniversitemizdeki öğrencilerimize sahip çıkıyoruz ve Çarşı Esnafları Grubu olarak onlara pide çeşitlerimizden ikram ediyoruz. Karacasu'ya eğitim için gelen öğrencilerimizin ailelerine çocuklarının emin ellerde olduklarını hissettirmek istiyoruz. Ayrıca ilçemizdeki üniversitemizin büyümesi, yeni dallarının açılması için elimizden gelen her çabayı gösteriyoruz" dedi.

"Evlatlarımız, ilçemize hoş geldiniz"

Karacasulu Pideci Halil İbrahim Köse, "Bizler üniversite öğrencilerimize düzenli olarak pide ikram etmek istiyoruz. Karacasu, pidesi ile ünlü ve tescil almış bir ilçemiz. Bu sefer tahinli Pide yaparak 'ilçemize hoş geldiniz' diye öğrencilerimize jest yaptık. Bizde kıymalı, peynirli, kuşbaşılı, kaşarlı olarak pidenin her çeşidi var. Öğrencilerimizi çok seviyoruz ve bizler onların burada hem anası hem babasıyız. Evlatlarımız, ilçemize hoş geldiniz" dedi.

"Çok güzel bir etkinlikti"

Mimari Restorasyon Öğrencisi Nilay Akkın, "Sabah okula geldiğimizde güzel bir etkinlikle karşılaştık. Ben de Karacasuluyum. Esnafımızın bu şekilde bir sürpriz hazırlaması tüm öğrenciler tarafından çok güzel karşılandı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlikti" dedi.

İzmir'den öğrenim görmek için Karacasu'ya gelen Nuray Üner "Mimari Restorasyon 2. sınıf öğrencisiyim. Böyle bir etkinliği gördüğüm için gerçekten çok mutlu oldum. İşte, küçük yerlerin bu samimiyetini çok seviyorum. Esnafların bir araya gelerek yapmış olduğu bu pide hayrı gerçekten çok kıymetli. Çocuklarımız da çok şanslı. ve 6 buçuk metrelik pideyi ben ilk kez görüyorum. Bir İzmirli olarak da okulumla da burada gerçekten çok gurur duydum. Çok güzel bir etkinlik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Mehmet Taşdelen'in ev sahipliği yaptığı etkinliğe Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Karacasu İlçe Müftüsü Yunus Erdoğan, Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zafer Karabacaklı ile yönetim kurulu üyeleri, Karacasu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Gülgen, öğrenciler ve akademik personel katıldı.