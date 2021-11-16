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Üniversite öğrencileri, Karabağ zaferini coşkuyla kutladı - Son Dakika

Üniversite öğrencileri, Karabağ zaferini coşkuyla kutladı

16.11.2021 11:03
Üniversite öğrencileri, Karabağ zaferini coşkuyla kutladı

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi, 1. yıl dönümünde Çankırı Karatekin Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte coşkuyla kutlandı.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi, 1. yıl dönümünde Çankırı Karatekin Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte coşkuyla kutlandı.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin 1. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Genel Sekreter Yardımcısı Ünal Hendek, İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Salih Sarıcaoğlu, akademisyenler, yöneticiler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunması sonrası ile başlayan törenin açılışında konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, iki devlet tek millet olan Azerbaycan ve Türkiye arasında mevcut olan manevi, kültürel ve soy bağına vurgu yaptı. Karabağ'ın zafere giden yolda yaşadığı esaret günlerinde bahseden Rektör Çiftçi, kazanılan zaferin zorluklarını ve Türk dünyası bakımından ehemmiyetini dile getirdi. Karabağ'ın, Azerbaycan ve Türk dünyasının 30 yıllık kanayan yarası olduğunu belirten, Rektör Çiftçi, "Diliyor ve bekliyoruz ki dünyanın birçok yerinde ve gönül coğrafyamızda esaret altında olan başta gönüldaşlarımız ve Müslümanlar olmak üzere tüm mazlumlar bulundukları esaretten kurtularak özgürlüklerine kavuşsun ve Allah bizi de buna vesile kılsın. Bunun için Karabağ'da olduğu gibi gönül birliğine, ülkü birliğine ve bir zihniyet birlikteliğine ihtiyaç var. 'Bu birlikteliğin devamı var mı?' derseniz, elbette var. Bunun en güzel örneğini bugün burada görüyor ve yaşıyoruz. Tüm Türk Cumhuriyetleri'nden, gönül coğrafyamızdan öğrencilerimiz burada; bu gönül ve ülkü birliğini oluşturmuş durumdalar. Bu çok güzel bir manzara, ortaya koyduğunuz bu birliktelik için sizleri tebrik ediyorum" dedi.

1 yıl önce sorunun odağı olan milletlerin kışkırtmasıyla Karabağ'a saldıran Ermenistan'ın işgaline karşı 1918'de yapılan ve gök kubbede yankılanan yardım çağrısına Türkiye Cumhuriyeti kayıtsız kalmadığını belirten Çiftçi, "Büyük fedakarlıklar, verilen şehitler ve toprağa düşen kanlar ve canlar ile Karabağ özgürlüğüne kavuştu. Hep söylediğimiz Azerbaycan Karabağ'dır, Karabağ Azerbaycan'ındır ülküsü gerçek oldu elhamdülillah. Karabağ'ın zaferi bütün Türk dünyasının zaferidir. Karabağ; Adriyatik'ten Çin Seddi'ne büyük bir medeniyet inşa etmiş bir milletin zaferidir. Azerbaycan bizim için kardeşlik bağlarımızın yanında Türk dünyasına açılan bir kapı ve kavşak noktası olarak da çok önemlidir. Karabağ zaferi aynı zamanda bizim için bir özgüven kaynağı ve Türk'ün gücünü anlatan simgesel zaferlerden biridir. Zafere giden yol bu kadar zor ve çileliyken bu zaferlerin daha da anlam kazanması için sizlerin yani geleceğimizin teminatı olan neslimizin bu zaferleri iyi anlayıp, iyi okuması lazım. Bizim sizden isteğimiz şudur ki, gelecekte hiçbir Türk yurdunun esaret altına girmemesi, gönül coğrafyamızda ki hiçbir milletin zulüm yaşamaması için, çok çalışmanız. Çok çalışmanın yanında sağlanan bu gönül, ülkü ve manevi birlikteliğin nesillerden nesillere daha da güçlenerek aktarılmasını sağlamanız. Bu birlikteliği sağlayalım ki, zalimlere karşı her zaman aynı cesareti ve duruşu gösterebilelim. Karşımda ki genç topluluğa baktığımda da gözlerinizde bu birlikteliği, kararlılığı ve cesareti görüyorum. Karabağ'a asılan Türk'ün şanlı bayrağı gururla dalgalansın, zaferimiz kutlu olsun" diye konuştu.

Rektör Çiftçi'nin konuşmasının ardından Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü, Azerbaycanlı ve tüm Türki cumhuriyetlerden Çankırı Karatekin Üniversitesine eğitim almaya gelen öğrencilerin zafer türküleri, zaferi anlatan şiirleri ve folklor gösterileri ile kutlandı. - ÇANKIRI

Üniversite öğrencileri, Karabağ zaferini coşkuyla kutladı
Üniversite öğrencileri, Karabağ zaferini coşkuyla kutladı
Üniversite öğrencileri, Karabağ zaferini coşkuyla kutladı
Üniversite öğrencileri, Karabağ zaferini coşkuyla kutladı
Üniversite öğrencileri, Karabağ zaferini coşkuyla kutladı

Azerbaycan, Çankırı, Çiftçi, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üniversite öğrencileri, Karabağ zaferini coşkuyla kutladı - Son Dakika


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