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Üniversite şehrinde 'korona' alarmı: Kafelerde 'virüs' aranıyor - Son Dakika

Üniversite şehrinde 'korona' alarmı: Kafelerde 'virüs' aranıyor

02.10.2021 00:30

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde binlerce üniversite öğrencisinin yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte yeni tip korona virüsü (Covid-19) denetimleri de sıklaştırıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde binlerce üniversite öğrencisinin yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte yeni tip korona virüsü (Covid-19) denetimleri de sıklaştırıldı. Salgın ekipleri, insan yoğunluğunun olduğu kafe ve caddelerde HES kodu denetimi yaptı.

Kırıkkale Üniversitesi'nde yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze eğitim başladı. Türkiye'nin farklı illerinden Yahşihan ilçesine gelen 35 bin öğrenci, aylardır müşterisiz kalan esnafın da yüzünü güldürdü. Kafeler öğrencilerle canlanırken, apart evlerde de doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Üniversite şehri olarak bilinen Yahşihan'da, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri tarafından Covid-19 denetimleri yapıldı.

Pozitif vaka artışının önüne geçmek için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren ekipler, binlerce öğrencinin bulunduğu şehirde teyakkuza geçti. Kafe ve restoranlarda müşterilerin HES kodu kontrolleri gerçekleştirildi. İşletmecilerinde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları istendi. Sokakta gezen vatandaşlara da sık sık maskelerini takmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin gelmesiyle birlikte esnafların mutlu olduğunu belirterek, korona virüsü ile daha etkin mücadele edebilmek için vatandaşları "aşı" olmaya davet etti.

"Aşı olmalarını rica ediyorum"

Türkyılmaz, "Yahşihan Yenişehir Mahallemiz eski günlerine geri döndü. Öğrenci arkadaşlarımızın gelmesiyle esnaflarımızda mutlu oldu. Ben esnaf arkadaşlardan şunu rica ediyorum; Hijyen kurallarına dikkat etsinler. Yurtlarda da dezenfektan çalışmalarımızı da yapmıştık. Kafeci arkadaşlardan da maske, mesafe ve aşı kurallarına uygun olarak müşteri almalarını rica ediyorum. Neden? Eğer bir korona vakası olursa, Kırıkkale Üniversitesi kapanır, kapandığında da tekrar esnaf arkadaşlarımız o değerli çocuklarımızı, o değerli müşterilerini kaybederler. Ben buradan herkese diyorum ki lütfen; maske, mesafe, hijyen ve özellikle aşı olmalarını rica ediyorum" dedi.

"Kafelerin tekrar kapanmamasını diliyoruz"

Öğrencilerin gelmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Eylül Gökbayrak, "İl Salgın Denetim ekiplerimiz sağ olsun kafemize gelip birçok denetim yaptı. Kafelerin tekrar kapanmamasını diliyoruz. Aynı şekilde öğrenciler de geldi. Bundan da çok mutluyuz. Bütün esnaf olarak, bütün çalışanlar olarak inanılmaz mutluyuz. İnşallah geri gitmezler. İl Salgın Denetim ekipleri de bu yönde çalışmalarını yürütüyorlar. İnşallah okullar kapanmaz bizde işlerimize bakar diye ümit ediyoruz" diye konuştu.

"Bilinçli olursak pandemiyi atlatırız"

Üniversite öğrencisi Ahmet Özgür Demirbaş, "Bu süreçte bizde elimizden geleni yapmalıyız vatandaş olarak. Aşımızı olmayız her zaman HES kodumuzu hazır tutmalıyız ki böyle kontrollerde onlarda üzerine düşen görevi yapmış olsunlar. Bizde üzerimize düşen görevi yapmış olalım. Bilinçli olursak bu pandemiyi rahat bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Üniversite şehrinde 'korona' alarmı: Kafelerde 'virüs' aranıyor
Üniversite şehrinde 'korona' alarmı: Kafelerde 'virüs' aranıyor
Üniversite şehrinde 'korona' alarmı: Kafelerde 'virüs' aranıyor
Üniversite şehrinde 'korona' alarmı: Kafelerde 'virüs' aranıyor
Üniversite şehrinde 'korona' alarmı: Kafelerde 'virüs' aranıyor
Üniversite şehrinde 'korona' alarmı: Kafelerde 'virüs' aranıyor
Üniversite şehrinde 'korona' alarmı: Kafelerde 'virüs' aranıyor
Üniversite şehrinde 'korona' alarmı: Kafelerde 'virüs' aranıyor

Koronavirüs, Üniversite, Kırıkkale, Yahşihan, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üniversite şehrinde 'korona' alarmı: Kafelerde 'virüs' aranıyor - Son Dakika


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