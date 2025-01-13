Üniversiteler Arası İşbirliği Toplantısı

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Türkiye'nin iki önemli araştırma üniversiteleri arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi arasında başta araştırma olmak üzere pek çok alanda işbirliğini güçlendirmek amacıyla bilgi ve tecrübe paylaşım toplantısı düzenlendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde 11-12 Ocak tarihleri arasında yapılan toplantıya BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile üniversitelerin üst düzey yöneticileri ve alanında yetkin akademisyenler katıldı.

Gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarmalıyız

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, hacim ve karakter olarak üniversitenin de son derece benzer yanlarının olduğuna işaret etti. İki üniversite arasında yapılan tecrübe paylaşım toplantılarının çok önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Araştırma Üniversiteleri liginde henüz istediğimiz seviyeye gelebilmiş değiliz. Ancak gerçek potansiyelimizi ortaya koyarak burada çok daha üst sıralara tırmanabileceğimizi biliyoruz. Bu kapsamda görevde olduğumuz 1,5 sene boyunca ciddi bir çalışma yürüttük. Emeklerimizin karşılığını almaya başladık. Daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Nitelikli akademik kadrolara sahibiz. Bu potansiyeli doğru şekilde kullanarak hak ettiğimiz seviyeye çıkabileceğimize inanıyoruz. Ankara Üniversitesi de bizim her anlamda işbirliği yaptığımız ve benzer niteliklere sahip olduğumuz kıymetli bir üniversitemiz. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın destekleriyle özel bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Sonuçlarının hepimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Benzer özelliklere sahip iki üniversite buluştu

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise üniversitelerin birbirlerine güç katması için işbirliklerini artırmaları gerektiğini söyledi. Verimlilik ve etki açısından bu durumun çok büyük bir önem arz ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Necdet Ünüvar; "Bursa Uludağ Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi birbirine çok benzer nitelikte üniversitelerdir. Sağlık, sosyal bilimler, fen ve mühendislik başta olmak üzere hemen hemen her alanda aynı kapsamda çalışmalar yürütülüyor. Akademisyenlerimiz de son derece nitelikli. İki üniversitede son derece köklü yükseköğretim kurumları. Bugün Ankara Üniversitesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında yaptığımız gibi tüm üniversitelerle işbirliği imkanlarını geliştirmemiz gerekiyor. Birinin imkanları, diğerinin ihtiyacını karşılayabilir. Biz Ankara Üniversitesi'nde bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Nazik ev sahiplikleri ve üniversitemize ilgileri nedeniyle Bursa Uludağ Üniversitesi yönetimine teşekkür ediyoruz. Toplantıdan iki tarafın da faydalanacağına inanıyor, diğer üniversitelerimize de örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Karşılıklı bilgi aktarımı yapıldı

Programın ilk gününde Ankara Üniversitesi Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Orhan, Araştırma Dekanlığının faaliyetleri ve araştırma projelerine dair bilgiler aktarırken, Destek Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Özge Nur Toprak da ofisin araştırma projelerine yönelik destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantının ikinci gününde ise Araştırma Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Esin Ebru Onbaşılar, dekanlığın yaptığı analizler ve strateji geliştirmeye yönelik katkıları hakkında bilgiler verdi. Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Aytuğ Okumuş, koordinatörlük desteklerini anlatırken, Veteriner Fakültesi Dekanı ve BAP Koordinatörü Prof. Dr. Necmettin Ünal da proje süreçlerini aktardı. Toplantıda aynı zamanda Araştırma Dekanlığı uzmanı Öğr. Gör. Evrim Ağaçdelen tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi'nin alan bazlı yetkinlik analizine dair sunum yapıldı. - BURSA