Ünlü şarkıcı Lara'dan taraftarlara çağrı: 'Stadyuma bekliyoruz' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ünlü şarkıcı Lara'dan taraftarlara çağrı: 'Stadyuma bekliyoruz'

Geniş Video İzle

Ünlü şarkıcı Lara, Kırıkkalegücü FSK'nın önemli maçı öncesinde taraftarlara 'stadyuma bekliyoruz' çağrısı yaptı. Kırıkkalegücü FSK, kümede kalma mücadelesi veren rakibi Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. ile karşılaşacak ve en az beraberlikle ligde kalmayı hedefliyor. Lara, Kırıkkalelilere 'stadyumu doldurmalıyız' diyerek maça davet etti.

16.04.2024 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Ünlü şarkıcı Lara'dan kritik maç öncesi taraftarlara çağrı: "Stadyuma bekliyoruz"

KIRIKKALE - Ünlü şarkıcı Lara, pazar günü Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. ile karşı karşıya gelecek Kırıkkalegücü FSK'ya destek için taraftarlara 'stadyuma bekliyoruz' çağrısı yaptı. Lara, 'Haydi Kırıkkalem, bu pazar herkesi Başbınar Stadyumu'na bekliyoruz' dedi.

TFF 3 Lig'de son iki haftaya girilirken, 21 Nisan Pazar günü Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.'yi ağırlayacak Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında alacağı en az beraberlikle ligde kalmayı hedefliyor.

Ligde çıktığı 26 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Kırıkkalegücü FSK, topladığı 26 puanla ligin 12. sırasında küme düşme hattının 4 puan üzerinde yer alıyor.

Ünlü sanatı Lara taraftarları maça davet etti

Kırıkkaleli ünlü sanatçı Lara, paylaştığı görüntülü mesajda, Kırıkkalegücü FSK için 'stadyumu doldurmalıyız' diyerek, vatandaşları maça davet etti. Lara, mesajında, "Haydi güzel Kırıkkalem! Kırıkkalesporumuza güveniyoruz, inanıyoruz. Her zaman da destekliyorum. Arkadaşlar, bu pazar Gümüşhane ile maçımız var. Çok önemli ve bu maçı almalıyız. Stadyumu doldurmalıyız. Bu pazar herkesi Başbınar Stadyumu'na bekliyoruz. Takımımıza destek olalım, sahip çıkalım. Sizleri seviyorum güzel Kırıkkale'm" ifadelerine yer verdi.

Ünlü şarkıcı Lara\'dan taraftarlara çağrı: \'Stadyuma bekliyoruz\'
Kaynak: İHA

Kırıkkale, Lara, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünlü şarkıcı Lara'dan taraftarlara çağrı: 'Stadyuma bekliyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:40 Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek’ten yalanlama Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek'ten yalanlama
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 21:08:55. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Lara'dan taraftarlara çağrı: 'Stadyuma bekliyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement