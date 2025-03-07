Ünverdi: "Kadının geri planda kaldığı bir toplum her zaman eksiktir" - Son Dakika
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Ünverdi: "Kadının geri planda kaldığı bir toplum her zaman eksiktir"

Ünverdi: "Kadının geri planda kaldığı bir toplum her zaman eksiktir"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Türkiye nüfusunun yarısının kadınlardan oluştuğunu ve daha gelişmiş bir Türkiye için kadınların her alanda daha etkin olması gerektiğini belirtti.

07.03.2025 12:09  Güncelleme: 12:11
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Türkiye nüfusunun yarısının kadınlardan oluştuğunu ve daha gelişmiş bir Türkiye için kadınların her alanda daha etkin olması gerektiğini belirtti.

Gelişmiş ülkelere bakıldığında kadınların üstlendiği rolün çok daha belirgin olarak görüldüğünü kaydeden Ünverdi, "Çok sayıda Avrupa ülkesinden önce, 1934 yılında ülkemizde kadınlara seçme ve seçileme hakkı verilmiştir. Ancak kadın potansiyelini değerlendirme konusunda istediğimiz noktada olmadığımız bir gerçektir. Toplumsal yapının ve ailemizin temel taşı olan kadınlarımız bulundukları her alanda başarılarıyla öne çıkmakta olup, kendilerine daha fazla fırsat verilmelidir. Biz biliyoruz ki kadın geliştikçe dünya değişir ve güzelleşir. Kadınlar ne kadar güçlenirse; ekonomi, kültür, sanat, siyaset, sosyal yaşam da o denli gelişir. Kadının geri planda kaldığı bir toplum her zaman eksiktir. Sanayi ve ticaret kenti şehrimizde, kadınlarımızın girişimci olmaları ve üretimde daha fazla yer almaları gücümüze güç katacaktır. Ülkemizde, 2023 yılı itibarıyla kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 35,8 olup bu sayı artmalıdır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Yeryüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir' diyerek tüm kadınları onore etmiş, yaşamımızdaki rolüne vurgu yapmıştır. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de atamızın izinde; kadın ve gençlerin daha fazla temsil edilmeleri noktasında ülkemize rol model olacak çalışmalar yürütüyoruz. Odamız yönetim kurulu ve meclisimizde 5 iş kadını ile temsil ediliyor. Girişimciliğin gelişmesi ve girişimci kadın sayımızın artması için Odamız koordinasyonunda faaliyet gösteren TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulumuz ile proje bazlı çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de bir ilk olarak, Sanayi Odamız, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığında kurduğumuz Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde (KAGİDEM) kadınlarımızın girişimci olmalarına ve kendi işlerini kurmalarına imkan sağlıyoruz. Bu doğrultuda her alanda kadın temsilinin hızla artmasını temenni ediyor, güç kaynağımız olan tüm kadınlarımıza yaşam boyu sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri ile eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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