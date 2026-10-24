Ünye'de Mustafa Rakım Anadolu Lisesi 235 ünite kanla Kızılay'a destek verdi - Son Dakika
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Ünye'de Mustafa Rakım Anadolu Lisesi 235 ünite kanla Kızılay'a destek verdi

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Ünye\'de Mustafa Rakım Anadolu Lisesi 235 ünite kanla Kızılay\'a destek verdi
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Ünye\'de Mustafa Rakım Anadolu Lisesi 235 ünite kanla Kızılay\'a destek verdi
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Ordu'nun Ünye ilçesindeki Mustafa Rakım Anadolu Lisesi, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği kan bağışı kampanyasında 235 ünite kan topladı. Öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı kampanyada toplanan kan Türk Kızılay ekiplerine teslim edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesi Mustafa Rakım Anadolu Lisesi tarafından geleneksel hale getirilen kan bağışı kampanyasında toplam 235 ünite kan toplandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Kızılay arasında imzalanan iş birliği protokolü ve Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına; öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

"En yüksek bağış yapan okul unvanımızı korumak istiyoruz"

Programda konuşan Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Müdürü Üzeyir Hatipoğlu, etkinliğin önemine vurgu yaparak, "2026-2027 Eğitim-Öğretim yılında Türk Kızılay ile iş birliği yaparak, kan ihtiyacı olan insanlara bir nebze de olsa yardımcı olabilmek amacıyla bu kan bağışı kampanyasını düzenledik. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Türk Kızılay arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte 3. yılımıza ulaşmış bulunmaktayız. Artık geleneksel hale getirdiğimiz bu kampanyayı, önümüzdeki yıllarda daha da büyüterek sürdürmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl il genelinde en yüksek kan bağışı oranına ulaşan okul olmuştuk, bu yıl da bu unvanımızı koruyacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Öğrencilerimiz toplumsal birey olma bilincini sahada kazanıyor"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencileri sosyal sorumluluk projeleriyle buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Hatipoğlu, "Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizi sınıf ve okul dışına çıkarmanın en anlamlı yollarından biridir. Öğretmenlerimizin yıllık planlarında da yer alan bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimizin Kızılay'a destek vererek sahada aktif rol almalarını istedik ve velilerimizi de sürece dahil ettik. Gününün tamamını evinde geçiren öğrencilerimizin, bir başkasına yardım etmek amacıyla toplumsal alana çıkmalarını sağladık. Bu farkındalık ve sosyal sorumluluk bilinci, bizler için en büyük kazançtır" diye konuştu.

235 ünite kan toplandı

Gün boyu devam eden bağış organizasyonunun sonunda Türk Kızılay ekipleri tarafından 235 ünite kan teslim alındı. Okul yönetimi, kampanyaya destek veren tüm velilere, öğretmenlere ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Anadolu LisesiKızılayGüncelEğitimYerelÜnyeOrduSon Dakika

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