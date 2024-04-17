Ünye'de Turizm Haftası kapsamında Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi - Son Dakika
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Ünye'de Turizm Haftası kapsamında Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi

Ünye\'de Turizm Haftası kapsamında Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları tarafından konser verildi. Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen konserde Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları tarafından seslendirilen türkülerle dinleyenlerin kulaklarına ziyafet sunuldu. Konser sonunda Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti.

17.04.2024 10:09  Güncelleme: 10:11
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Ordu'nun Ünye ilçesinde 'Turizm Haftası' dolayısıyla Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları tarafından konser verildi.

Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle Türk Halk Müziği Konseri gerçekleştirdi. Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu Sanatçıları Sait Döşkaya, Gizem Samsa, Cafer Üvenç ve Mehmet Ali Ünalmışer'in seslendirdiği türkülerle dinleyenlerin kulaklarının pası silindi.

Konsere yoğun ilgi gösteren dinleyenlere teşekkür ederek, Türkiye genelinde 8 ilde Türk Sanat Müziği Korosu olduğunu ifade eden Koro Müdürü Sait Döşkaya, "Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak toplamda dört ilde Türk Halk Müziği Korosu bulunmaktadır. Bunlar 1986 yılında Mehmet Özbek hocamızın şefliğinde ilk Ankara Devlet Korosu kuruldu. 1990 yılında Sivas ve Şanlıurfa Devlet Koroları kuruldu. 2010 yılında ise son olarak İstanbul'da Devlet Korosu kuruldu. Yine Türkiye genelinde 8 ilimizde ise Türk Sanat Müziği Korosu vardır" diye konuştu.

Program sonunda konuşan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, "Bu akşam Türkü ziyafetiyle doyduğumuz bir akşam oldu. Hepimizin kulaklarının pası silindi. Birbirinden değerli sanatçılarımızı aramızda görmekten hepimiz mutluluk duyduk. Programı hazırlayan ve emeği geçen herkesi kutluyor, teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen konser sonunda Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçılarına plaket ve çiçek takdim etti. Program toplu resim çekinilmesinin ardından sona erdi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünye'de Turizm Haftası kapsamında Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi - Son Dakika

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