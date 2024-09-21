Urartuca Öğrenen Mehmet Kuşman’a Ziyaret - Son Dakika
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Urartuca Öğrenen Mehmet Kuşman’a Ziyaret

Urartuca Öğrenen Mehmet Kuşman’a Ziyaret

Rektör Şevli, Urartuca'yı okuyabilen Mehmet Kuşman'ı kazı alanında ziyaret etti.

21.09.2024 12:21
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Çavuştepe'de gerçekleştirilen kazı alanında Urartucayı okuyup yazabilen Mehmet Kuşman'ı ziyaret etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Çavuştepe'de gerçekleştirilen kazı alanında yaptığı incelemeler esnasında dünyada Urartuca'yı okuyup yazabilen 12 kişiden biri olarak addedilen Mehmet Kuşman'ı ziyaret ederek kendisiyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Burada bir açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Üniversitemizin arkeoloji bölümünün kazı alanını ziyaret ederken, Urartuca'yı okuyabilen ender kişilerden biri olan Mehmet Kuşman amcamızla bir araya geldik. Kendisinin bu kadim dili kendi çabasıyla öğrenmiş olması büyük bir başarıdır. 1961'den 1986'ya kadar, Prof. Dr. Afif Erzen'in Gürpınar Çavuştepe'de yürüttüğü kazılarda gösterdiği özveri ve katkıları takdirle karşılıyoruz. Mehmet Kuşmanın, tarihimizin ve kültürel mirasımızın korunmasında oynadığı rol, hepimiz için büyük bir ilham kaynağı" dedi.

Mehmet Kuşman'ın burada yıllarca sadece bekçilik yapmakla kalmayıp gönüllü olarak bölgeyi koruduğunu ve sahip çıktığını vurgulayan Şevli, "Mehmet Kuşman amcamız, hem gelen misafirlerle ve turistlerle ilgileniyor hem de kazı evindeki ekibe destek sağlıyor. Ama asıl etkileyici olan, onun Urartuca diline duyduğu merak ve bu dili kendi çabasıyla öğrenmiş olmasıdır. Sabırla Urartuca yazıtlarını çözmesi ve bu çalışmaları turistlere yönelik eserlere dönüştürmesi büyük bir başarıdır. Kendisini gönülden tebrik ediyor, uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Kuşman'ın yıllar boyunca Urartuca bilgisi ve Çavuştepe'deki görevlerinin basının da dikkatini çektiğini ve ona yoğun ilgi gösterildiğine dikkat çeken Rektör Şevli, "Çavuştepe; Arkeoloji Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun önderliğinde ve geçmişten günümüze, Prof. Dr. Afif Erzen'den bugüne kadar birçok bilim insanının yürüttüğü arkeolojik çalışmalarla tarihe ışık tutan çok kıymetli bir alandır. Mehmet Kuşman'ın, bu bölgeye gönülden sahip çıkarak Urartuca'yı kendi kendine öğrenmesi ve bölgenin turizm açısından tanıtımına katkı sağlaması ise en az bilimsel çalışmalar kadar değerlidir. İnsanlar artık sadece Mehmet amcayı tanımak için bile buraya geliyor" diye konuştu.

Çavuştepe'de yapılan kazı çalışmalarının Van Valiliğinin destekleriyle daha da ileriye taşındığını vurgulayarak orada çok güzel bir kazı evi inşa edilmekte olduğunu belirten Şevli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çavuştepe'yi hem turistik hem de arkeolojik açıdan daha iyi bir noktaya getireceğiz. Arkeoloji Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun liderliğinde yürütülen kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle uluslararası medyada da büyük yankı buluyor. Hocalarımızın 'Science' dergisinde yayımlanan makalesi de bunun önemli bir kanıtı. Van'da, özellikle Çavuştepe ve Van Kalesi'nde gerçekleştirilen kazılar, arkeoloji dünyasında büyük ilgiyle takip ediliyor. Üniversitemiz, güçlü Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümleriyle bu alanda öncü bir konumda. Ayrıca Arkeoloji Bölümümüzde lisans ve lisansüstü programlarda Urartuca ders olarak okutuluyor ve şu an 6 öğrencimiz bu kadim dili okuyup yazabiliyor."

Rektör Şevli ve Arkeoloji Bölüm Başkanı aynı zamanda Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'na, askerlik dönüşünde Prof. Dr. Afif Erzen ve Prof. Dr. Taner Tarhan ile tanıştığını, Çavuştepe'de kazıların ilk yılında bir kitabenin keşfedildiğini anlatan Mehmet Kuşman ise, Van Kalesi'nden, İran'dan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirilen yazıtlarla Urartuca alfabesinin üç yıl süren titiz bir çalışmayla tamamlandığını dile getirdi. Prof. Dr. Taner Tarhan ile yaptığı bir sohbette, bu kitabeleri çözmenin zorluğunu konuştuğunu belirterek bu kadim dilin 54 harften oluştuğunu paylaşan Kuşman, konuşmasının ardından

Rektör Şevli ve beraberindeki heyete Urartuca dilinde bazı belgeler okudu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Urartuca Öğrenen Mehmet Kuşman’a Ziyaret - Son Dakika

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