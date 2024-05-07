Uşak Üniversitesi Öğrencileri Filistin Protestolarına Destek Verdi - Son Dakika
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Uşak Üniversitesi Öğrencileri Filistin Protestolarına Destek Verdi

Uşak Üniversitesi Öğrencileri Filistin Protestolarına Destek Verdi

ABD ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde gerçekleştirilen Filistin protestolarına destek vermek için Uşak Üniversitesi öğrencileri basın açıklaması gerçekleştirdi.

07.05.2024 15:15
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ABD ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde gerçekleştirilen Filistin protestolarına destek vermek için Uşak Üniversitesi öğrencileri basın açıklaması gerçekleştirdi.

Uşak Üniversitesi önünde gerçekleşen ve "Kudüs'e selam direnişe devam", "İnsanlık ölüyor dünya seyrediyor", "Siyonist İsrail, Filistin'den defo", "Filistin halkı yalnız değildir" yazılı döviz ve pankartların açıldığı etkinlikte, grup adına hazırlanan basın açıklaması okundu.

Türkçe ve İngilizce olarak yapılan basın açıklamasında tüm üniversitelerde ortak okunan metinde öğrenciler adına konuşan Oğuzhan Yanar, 1948'den bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibariyle tarihin akışı içerisinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendireceği bir soykırım halini aldığını ifade ettiler.

210 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşandığını vurgulayan öğrenciler şunları aktardı: "İnsanlığın yaşadığı acıları; canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir. Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail Devleti artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır."

Öğrencilerin tüm üniversiteler ile ortaklaşa olarak okudukları metinde ayrıca: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın ardından öğrenciler, ellerinde döviz ve pankartlarla, Filistin'deki soykırıma karşı slogan atarak dağıldılar. - UŞAK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Son Dakika

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