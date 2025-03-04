Usta Sanatçı Edip Akbayram Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Usta Sanatçı Edip Akbayram Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son isteklerine uğurlandı. Törene siyaset ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

04.03.2025 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram Teşvikiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Edip Akbayram'ın cenazesinde yan yana saf tutması dikkat çekti.

Zatürre tedavisinden sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle 53 gün yoğun bakımda kalan usta sanatçı Edip Akbayram, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. 75 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenazesi Cemal Reşit Rey Konser Salon'unda düzenlenin törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cenaze törenine, sinema, sanat ve siyaset camiasının önde gelen isimleri ile sanatçının ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Sanatçının ailesi törende taziyeleri kabul etti. Öte yandan, cenaze namazının kılınacağı esnada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Edip Akbayram'ın tabutun önünde yan yana saf tutması dikkat çekti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından usta sanatçı Edip Akbayram'ın cenazesi defnedilmek üzere Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: İHA

Edip Akbayram, Kültür Sanat, Teşvikiye, İstanbul, Politika, Siyaset, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Usta Sanatçı Edip Akbayram Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
14:45 Kremlin’den Zelenski’nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi
13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
21:28 Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı’na davet edildi Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi
21:00 İsrail’den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük
20:58 Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
20:32 Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı
20:27 Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 15:29:47. #7.13#
SON DAKİKA: Usta Sanatçı Edip Akbayram Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.