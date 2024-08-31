Usta Yazar Sunay Akın Bileciklilerle Buluştu - Son Dakika
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Usta Yazar Sunay Akın Bileciklilerle Buluştu

Usta Yazar Sunay Akın Bileciklilerle Buluştu

Usta yazar Sunay Akın, Bilecik'te gerçekleştirilen söyleşide Bilecik'in kurtuluş mücadelesini ve Atatürk'ün zorlu mücadelesini anlattı. Söyleşiye çok sayıda vatandaş katıldı.

31.08.2024 11:58  Güncelleme: 11:59
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Bileciklilerle buluşan Usta Yazar Sunay Akın, yaptığı söyleşide Bilecik'te Zafere giden yolu anlattı.

Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen söyleşiye Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Başkanı Ali Özdemir, İlçe Başkanı Melih Karaçam, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilecik'in kurtuluş mücadelesindeki yeri ve önemine de değinen Yazar Sunay Akın, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatırken ve sonrasında yaşadığı zorlu mücadeleyi görseller eşliğinde anlattı. Heykel sanatının kültürümüz ve medeniyetimizdeki yerine dair de konuşan Akın, bu yönde yapılan yanlış bilgilendirme ve inanışları da eleştirdi. Söyleşi sonrasında ise Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik'te çok anlamlı bir günde değerli bir konuğu ağırladıklarını belirterek, konuşmasından dolayı Yazar Sunay Akın'a teşekkür etti.

Yazar Sunay Akın'a, Bilecik mermeri üzerine yansıtılan Atatürk görseli ve çiçek hediye eden Başkan Subaşı, Bilecik'teki kültür ve sanat aktivitelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Usta Yazar Sunay Akın ise Bilecik'te olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, kendisini Bileciklilerle buluşturan Başkan Subaşı'na teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Usta Yazar Sunay Akın Bileciklilerle Buluştu - Son Dakika

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