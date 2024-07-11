Yozgat Belediye Başkanı Sokak Hayvanlarının Uyutulmasına Tepki Gösterdi

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - AK Parti'nin hazırladığı sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin son hali netleşti. Teklifte yer alan sokak hayvanlarının "uyutulması" kararının belediyeler tarafından verilecek olmasına Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan tepki gösterdi. Yozgat'ta sokak hayvanlarının daha sağlıklı koşullarda yaşaması için "Evcil Köy" projesi yürüten Arslan, "Biz hayvanları uyutmayı ya da öldürmeyi hiçbir zaman düşünmüyoruz, düşünmeyeceğiz. Çünkü böyle bir şeye hakkımızın olmadığını düşünüyoruz" dedi.

AK Parti'nin hazırladığı sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi çalışmasının son hali netleşti. AK Parti meclis grubunda imzaya açılan teklifte, sokak hayvanlarının uyutulmasına belediyelerin karar vermesi ve kanuna uymayan yerel yönetimlere ise cezai yaptırımın uygulanması gibi detay yer alıyor.

Yozgat Belediyesi, geçici hayvan barınağında başlattığı iyileştirme çalışmaları devam ederken, aynı bölgede alanın biraz daha genişletilerek, sokak hayvanlarının daha iyi koşularda barındırılıp, sağlık kontrollerinin yapılabileceği "Evcil Köy" projesinin de son şeklini belirledi. Hazırlanan projede yer alan köpek ve kediler için ayrı alanlar, idari bina, klinik binası gibi yapıların konuşlandırılacağı alanlar ve yapılacak diğer düzenlemeler gözden geçirildi.

Geçici barınakta köpeklerin küçük bir kafeste sıkışık bir durumda olduğunu ve bu şekilde yaşamlarını olumlu bir şekilde sürdüremeyeceklerini belirten Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, hayvanların barınakta daha rahat edebilecekleri bir ortamın oluşturulmasına yönelik başlatılan çalışmaları denetledi, ilgililerden bilgi aldı. Köpeklerin yaş ve ırklarına göre ayrılarak korunaklı daha geniş yaşam alanlarına alındığını bildiren Arslan, barınakta bulunan hayvanları hem doğal yaşam alanlarındaymış gibi hissetmelerini sağlamak hem de gözetim altında tutmak adına gerekli çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

"Sokak hayvanlarına karşı daha çok merhametle yaklaşılmalı"

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yaptığı incelemelerin ardından son şekli verilen "Evcil Köy" projesi ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Arslan, şunları söyledi:

"Sokak hayvanları bilhassa son dönemde fazlaca tartışılan bir konu Türkiye gündeminde Bununla ilgili de çok farklı görüşler var. Kimisi uyutulmasından bahsediyor, kimisi itlafından bahsediliyor, kimisi de daha farklı yaklaşıyor. Yozgat Belediyesi olarak sokak hayvanlarına karşı daha çok merhametle yaklaşılması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü bunları yaratan da bizi yaratan da Allah, biz böyle bakıyoruz ve Cenabı Hakk'ın bizim merhametimizi sınadığı bir alan olarak görüyoruz sokak hayvanlarını. Birçoğu da sıkıntılar içerisinde. Bu yüzden biz seçim kampanyamızda bir proje açıkladık ve söz verdik. Projemizin adı 'Evcil Köy' idi. Biz burada bu projeyi evcil köy olarak gerçekleştiriyoruz. Burada iki bölüm olacak, birisi köpeklerin barındırıldığı, beslendiği bölümler. Diğeri de kedilerin daha ayrı bir bölümde barındırıldığı, beslendiği, tedavisinin yapıldığı bölümler. Burası yapacağımız ilavelerle birlikte 35 - 40 dönümlük bir arazi olacak. Şu anda birtakım çalışmalar yapılıyor ama istediğimiz seviyede değiliz. Çünkü burada gerçekleştirecek olduğumuz inşaatlar var. Gerçekleştirecek olduğumuz yapılar var. Proje tamamlandığında burada güzel bir idari binamız olacak. Hayvanlara her türlü müdahalenin yapılabileceği bir klinik binamız olacak. Aynı zamanda hayvanların yemek ihtiyaçlarını karşılamak için de burada mama üretimini de yapacağız."

"Türkiye'ye örnek bir proje olacağına inanıyorum"

"Evcil Köy" projesinin hayata geçmesiyle diğer belediyelere de örnek olacağını kaydeden Arslan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sokak hayvanlarını toplumdan biraz daha uzakta ama kendi doğal ortamlarında barınmalarını, beslenmelerini, tedavilerini sağlayabileceğiz ve ben bunun Türkiye'ye örnek bir proje olacağına inanıyorum. İki bölümden oluşacak, köpeklerle ilgili bir bölüm, bir de 'Kedi Köy' dediğimiz kedilerle ilgili, onların doğal ortamda gezebilecekleri bir bölüm olacak. Bu arada Yozgat merkezde çok sayıda Güvercin ve diğer uçan hayvanları besleyen arkadaşlarımız var. Onlar da komşularıyla sıkıntılar içerisindeler. Sürekli birtakım şikayetler oluyor. Onları da yine birisi bu bölgede olmak üzere Yozgat'ın değişik üç dört bölgesinde hobi amaçlı veya ticari maksatlı olarak kuşlarla uğraşan arkadaşlarımıza da uygun mekanlar sağlamış olacağız. O mekanlardan birisini de yine bu evcil köyün girişinde bir bölgeye yapacağız."

"Biz hayvanları uyutmayı ya da öldürmeyi hiçbir zaman düşünmüyoruz, düşünmeyeceğiz"

"Biz hayvanları uyutmayı ya da öldürmeyi hiçbir zaman düşünmüyoruz, düşünmeyeceğiz" diyen Belediye Başkanı Arslan, "Çünkü böyle bir şeye hakkımızın olmadığını düşünüyoruz. Mutlaka bunun gerekli olduğu durumlar olabilir, çok saldırgan, çok hasta, çok farklı özel durumlar olabilir. Ona zaten veteriner hekim arkadaşlarımız kararını verir bunun. Onunla ilgili değişik uygulamalar olabilir ama genel olarak söylediğimiz zaman bizim bu hayvanları öldürmeye hakkımız olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.