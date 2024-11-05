Uzungöl'de HES Projesine Karşı Nöbet Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Uzungöl'de HES Projesine Karşı Nöbet Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Trabzon Uzungöl'de yapılan HES projesine karşı yerel halkın başlattığı nöbet sürerken, yetkililerden durdurulması çağrısı yapılıyor. Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı, halkın ve doğanın çıkarlarının korunması gerektiğini vurgulayarak, asker ile vatandaşların karşı karşıya getirilmemesi için yetkililere sesleniyor.

05.11.2024 11:15  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Gençağa Karafazlı

(TRABZON)- Trabzon Uzungöl'de gerçekleştirilmesi planlanan HES projesine karşı yurttaşların başlattığı nöbet devam ediyor. Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı ve Çaykara Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Keleş, "Trabzon'un bölgenin en önemli turizm destinasyonu olan Uzungöl'de böyle bir HES projesini uygulamaya çalışıyor, bu hem bizim bölgenin turizmcileri hem de yörenin halkını gerçekten çok ciddi şekilde tedirgin ediyor. Bize kulak verin Uzungöl'deki HES projesini lütfen durdurun halk ile askerimizi karşı karşıya getirmeyin" dedi.

Uzungöl'de yurttaşların HES projesine karşı başlattığı nöbet devam ederken sabah erken saatlerde yeniden Taşkıran Mahallesi'ne gelen Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı çok sayıda Jandarma Birliği de Taşkıran'da bekleyişini sürdürürüyor.

Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Abdullah Özen, şöyle konuştu:

"Uzungölde'ki HES direnişi doğa severler ve bölge halkının iradesiyle gördüğünüz gibi demokratik bir şekilde sahada devam ediyor. Dünden bugüne özet geçersek; hukuki olarak firmanın durması için hukuki olarak bir engel yok. Ancak ÇED raporundaki geçen süreyi durdurmak için açmış olduğumuz bir dava var bu davada danıştayda esastan görüşmeye alındı. Çok yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor bizlerde bunun için firmadan son talebimiz sonuç açıklanan kadar beklenilmesi idi. Firma da bunu kabul etmedi bizlerde belediye başkanlarımız milletvekillerimiz ve yetkililerimize bakanımıza çağrımız bunu iptal etmesini, durdurmasını, ertelemesini istedik henüz bir gelişme olmadı takip ediyoruz. Böylesi doğa harikası olan Uzungöl'de HES projesini durdurmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum buradan: Bunu ancak siz durdurabilirsiniz çünkü hukuki bir açıklık var burada bunu giderebilmek belki bakan beyin inisiyatifinde olmayabilir kendisini zora sokmayabilir ama bu konuya sizler hakimsiniz zaten sizlere de sesimizi ulaştırdık. Siz bu firmayı durdurabilirsiniz ya da hukuki sürecin sonucu açıklanan kadar beklemesini talep edebilirsiniz, vatandaşlarımızı tekrardan askerlerimizle çatışmaya sokmadan, kavga gürültüye sokmadan buna gelin hep birlikte dur diyelim demek istiyorum."

"Lütfen askerimizle vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeyin"

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı ve Çaykara Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Keleş de şunları kaydetti:

"Şu anda aslında travma yaşıyoruz 2019 travmasının aynısını yaşıyoruz, halkımız çok tedirgin. Gerçekte askerimizle halkı karşı karşıya getirmek isteyen yöneticilerimize buradan duyuruyoruz; lütfen lütfen askerimizle vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeyin. Bir mahkeme sürecimiz vardı mahkeme sürecimiz aslında tamamlanmamış, danıştayda olan bir mahkememiz var. Bu 2,5 ayda bitmesi gerekir diye düşünüyoruz ama maalesef bitmedi bitmediğinden dolayı firma bugün Trabzon'un bölgenin en önemli turizm destinasyonu olan Uzungöl'de böyle bir HES projesini uygulamaya çalışıyor, bu hem bizim bölgenin turizmcileri hem de yörenin halkını gerçekten çok ciddi şekilde tedirgin ediyor ve rahatsız ediyor. Benim çağrım buradan şöyle olsun; bize kulak verin Uzungöl'deki HES projesini lütfen durdurun halk ile askerimizi karşı karşıya getirmeyin, askerimiz bizim canımız ciğerimiz lütfen ama lütfen askerimizle halkımızı karşı karşıya getirmeyin."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Trabzon, Uzungöl, Turizm, Çevre, Hukuk, Yerel, Yaşam, HES, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uzungöl'de HES Projesine Karşı Nöbet Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:52 AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
16:22 İki kuruş uğruna yaptığına bakın Polis fark edip hemen durdurdu İki kuruş uğruna yaptığına bakın! Polis fark edip hemen durdurdu
16:10 Galatasaray’ın Mauro Icardi’yi satacağı para ortaya çıktı Galatasaray'ın Mauro Icardi'yi satacağı para ortaya çıktı
16:02 Osimhen Tottenham maçında oynayamayabilir Osimhen Tottenham maçında oynayamayabilir
16:01 “1. biz olmalıydık“ diyen ekip, güzellik yarışmasını birbirine kattı "1. biz olmalıydık" diyen ekip, güzellik yarışmasını birbirine kattı
15:58 Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
15:53 Borçlar peşini bırakmıyor Serdar Ortaç elinde kalan son evini de satıyor Borçlar peşini bırakmıyor! Serdar Ortaç elinde kalan son evini de satıyor
15:35 UEFA, milli futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlattı UEFA, milli futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlattı
15:32 İşte Türkiye’de en çok satan otomobiller İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 12:04:09. #1.11#
SON DAKİKA: Uzungöl'de HES Projesine Karşı Nöbet Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.