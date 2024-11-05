Uzungöl'de HES Projesine Karşı Nöbet Devam Ediyor

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Haber: Gençağa Karafazlı

(TRABZON)- Trabzon Uzungöl'de gerçekleştirilmesi planlanan HES projesine karşı yurttaşların başlattığı nöbet devam ediyor. Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı ve Çaykara Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Keleş, "Trabzon'un bölgenin en önemli turizm destinasyonu olan Uzungöl'de böyle bir HES projesini uygulamaya çalışıyor, bu hem bizim bölgenin turizmcileri hem de yörenin halkını gerçekten çok ciddi şekilde tedirgin ediyor. Bize kulak verin Uzungöl'deki HES projesini lütfen durdurun halk ile askerimizi karşı karşıya getirmeyin" dedi.

Uzungöl'de yurttaşların HES projesine karşı başlattığı nöbet devam ederken sabah erken saatlerde yeniden Taşkıran Mahallesi'ne gelen Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı çok sayıda Jandarma Birliği de Taşkıran'da bekleyişini sürdürürüyor.

Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Abdullah Özen, şöyle konuştu:

"Uzungölde'ki HES direnişi doğa severler ve bölge halkının iradesiyle gördüğünüz gibi demokratik bir şekilde sahada devam ediyor. Dünden bugüne özet geçersek; hukuki olarak firmanın durması için hukuki olarak bir engel yok. Ancak ÇED raporundaki geçen süreyi durdurmak için açmış olduğumuz bir dava var bu davada danıştayda esastan görüşmeye alındı. Çok yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor bizlerde bunun için firmadan son talebimiz sonuç açıklanan kadar beklenilmesi idi. Firma da bunu kabul etmedi bizlerde belediye başkanlarımız milletvekillerimiz ve yetkililerimize bakanımıza çağrımız bunu iptal etmesini, durdurmasını, ertelemesini istedik henüz bir gelişme olmadı takip ediyoruz. Böylesi doğa harikası olan Uzungöl'de HES projesini durdurmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum buradan: Bunu ancak siz durdurabilirsiniz çünkü hukuki bir açıklık var burada bunu giderebilmek belki bakan beyin inisiyatifinde olmayabilir kendisini zora sokmayabilir ama bu konuya sizler hakimsiniz zaten sizlere de sesimizi ulaştırdık. Siz bu firmayı durdurabilirsiniz ya da hukuki sürecin sonucu açıklanan kadar beklemesini talep edebilirsiniz, vatandaşlarımızı tekrardan askerlerimizle çatışmaya sokmadan, kavga gürültüye sokmadan buna gelin hep birlikte dur diyelim demek istiyorum."

"Lütfen askerimizle vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeyin"

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı ve Çaykara Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Keleş de şunları kaydetti:

"Şu anda aslında travma yaşıyoruz 2019 travmasının aynısını yaşıyoruz, halkımız çok tedirgin. Gerçekte askerimizle halkı karşı karşıya getirmek isteyen yöneticilerimize buradan duyuruyoruz; lütfen lütfen askerimizle vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeyin. Bir mahkeme sürecimiz vardı mahkeme sürecimiz aslında tamamlanmamış, danıştayda olan bir mahkememiz var. Bu 2,5 ayda bitmesi gerekir diye düşünüyoruz ama maalesef bitmedi bitmediğinden dolayı firma bugün Trabzon'un bölgenin en önemli turizm destinasyonu olan Uzungöl'de böyle bir HES projesini uygulamaya çalışıyor, bu hem bizim bölgenin turizmcileri hem de yörenin halkını gerçekten çok ciddi şekilde tedirgin ediyor ve rahatsız ediyor. Benim çağrım buradan şöyle olsun; bize kulak verin Uzungöl'deki HES projesini lütfen durdurun halk ile askerimizi karşı karşıya getirmeyin, askerimiz bizim canımız ciğerimiz lütfen ama lütfen askerimizle halkımızı karşı karşıya getirmeyin."