Uzungöl Kış Turizmi ile Parlıyor - Son Dakika
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Uzungöl Kış Turizmi ile Parlıyor

Uzungöl Kış Turizmi ile Parlıyor

Uzungöl, yazın yanı sıra kış turizmiyle de cazibe merkezi oluyor, gençler kış sporlarıyla ilgiyi artırıyor.

18.01.2025 09:04
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Trabzon'un dünyaca ünlü önemli turizm destinasyonlarından biri olan Çaykara ilçesindeki Uzungöl, yaz aylarının yoğun turizm sezonu dışında kış aylarında da yeni bir cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Uzungöllü gençlerin girişimci ruhuyla hayata geçirdiği kış sporları faaliyetleri, bölgenin dört mevsim turizme uygun olduğunun en güzel kanıtı.

Karester Yaylası ve Şekersu Köyü gibi yüksek kesimlerde karın tadını çıkarmak isteyen gençler, kendi imkanlarıyla bir kar açma makinesi satın alarak karlı yolları ulaşıma açıyor. Ardından kar motorları ve snowboardlarıyla dağlara çıkarak kar sporlarının keyfini doyasıya yaşıyor. Günün sonunda ise yayla evlerinde konaklayan gençler, hem bölgenin kış turizmi potansiyelini ortaya koyuyor hem de sosyal medya paylaşımlarıyla geniş kitlelerin ilgisini çekiyor.

Kar motorları ile Şekersu Yaylası'na çıkan gençlerden Şakir Karaca, amaçlarının bölgenin kış sporları ve turizmi için elverişli olduğunu göstermek olduğunu söyledi. Karaca "Çektiğimiz görüntüleri ve sosyal medya paylaşımlarımızı görenler 'Uzungöl'de böyle bir kayak tesisi var mı?', 'Biz de bu şekilde yaylalara çıkabilirmiyiz?' gibi sorular yöneltiyorlar. Uzungöl, sadece yazın değil, kışın da turizme kazandırılabilecek eşsiz bir bölge. Devletin ve yatırımcıların desteğiyle burada modern kayak tesisleri ve kış turizmi altyapısı oluşturulabilir. Bu hem bölge ekonomisini canlandırır hem de Trabzon'u ulusal ve uluslararası kış turizmi haritasına taşır" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uzungöl Kış Turizmi ile Parlıyor - Son Dakika

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