Uzunköprü'de Çöplükte Ölü Köpekler Bulundu

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(EDİRNE) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesi çöplüğüne çuvallar içinde atılan yaklaşık 10- 15 köpek cesedi bulundu. Uzunköprü Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Uzunköprü Belediyesi olarak bu canice eylemi yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini halkımıza bildiririz" denildi.

İddiaya göre; Edirne'nin Uzunköprü ilçesi çöplüğüne çuvallar içinde atılan yaklaşık 10- 15 köpek, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öldürülerek çuval içine konduğu ileri sürülen köpekler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, belediyenin avukatı aracıyla suç duyurusunda bulundu.

Uzunköprü Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Belediyemize ait vahşi depolama alanında çuvallar içerisinde 10-15 adet köpeğin ölü vaziyette bulunduğu ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir. Uzunköprü Belediyesi olarak bu canice eylemi yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini halkımıza bildiririz" denildi.

Hayvan Hakları Yasası'nda yapılan değişikliğin ardından, Niğde ve Ankara'nın Altındağ ilçesinde de öldürülmüş sokak köpekleri bulunmuştu.