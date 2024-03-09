Vahap Seçer: "Biz Herkes İçin Mücadele Ediyoruz"

Düzenlenen toplantıda, Başkan Seçer, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin İstişare Kulübü Başkanı Ferudun Gündüz, Mersin İstişare Kulübü üyeleri ile akademisyenler yer aldı.

Mersin İstişare Kulübü Başkanı Ferudun Gündüz'ün açılış konuşmasının ardından, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin anlatıldığı videolar izlendi.

SEÇER: "KLİŞE ANLAYIŞLA, SÖYLEMLERLE, TAVIRLARLA MERSİN YÖNETİLMEZ"

5 yıldır 2,5 milyon insanın yaşadığı Mersin'e hizmet verdiklerini hatırlatan Seçer, Mersin'in Türkiye'nin her bölgesinden gelen insanların yaşadığı kozmopolit bir kent olduğunu belirterek, konumu itibariyle de Türkiye'nin ve çevre coğrafyanın etkilendiği tüm olaylardan doğrudan etkilendiğini söyledi. Seçer, "Burası Türkiye'nin özetidir. Klişe anlayışla, söylemlerle, tavırlarla, siyasetle, Mersin idare edilir ama yönetilmez. Ben 5 yıl boyunca Mersin'i idare etmedim, yönetmeye çalıştım" dedi.

Uzun yıllar siyasetin içinde yer aldığını hatırlatan Seçer, "Bu Mersin için çok önemli bir avantajdır. Bizler doğru bildiklerimizi sonuna kadar savunuruz. Kendimizi, projelerimizi ve yönetim anlayışımızı konuşuyoruz. Böyle bir figürün Mersinde belediye başkanı olması, bunun adı Vahap Seçer'dir, Ahmet-Mehmet'tir, fark etmiyor. Bir yönetici modelinden bahsediyoruz. Bu önemsenmelidir ve bu anlayıştaki yöneticilere de sahip çıkılmalıdır" diye konuştu.

"SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ EN BAŞKÖŞEYE YAZDIK"

5 yıl boyunca Mersin'in sanayi, tarım, turizm, ticaret gibi alanlarda gelişmesi için durmadan çalıştıklarını kaydeden Seçer, bunu yaparken de her kesimle istişare kurma, iletişim içerisinde olma, iş birliği yapma ve belediye olarak kendilerine düşen yatırımları yapma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Sosyal belediyeciliği yönetim anlayışlarında en başköşeye yazdıklarının altını çizen Seçer, kendileri için önceliğin dezavantajlı grupların yanı sıra çocuklar, kadınlar ve yaş almış yurttaşların olduğunu söyledi. Büyükşehir belediyeleri içinde sosyal belediyecilikte adından söz ettiren belediyelerin başında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin geldiğine dikkat çeken Seçer, 2019'dan önce farklı konularla anılan Mersin'in artık belediyesi ve belediyesinin hizmetleriyle anıldığını belirtti.

Artık Mersin'de farklı bir kent yönetimi ve anlayışı olduğunu belirten Seçer, kentin tanınması için birçok önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, "Bizim temel amacımız kenti tanıtmak olmalı. İyi siyasetçiler, iş insanları, sporcular ve sanatçılar yetiştirmeliyiz. Mersin'de özel işler yaratmak zorundayız. Mersin'in zaten böyle bir altyapısı var. Aslında bir hazine. Önemli olan bu hazineyi ve potansiyeli açığa çıkarmaktır" dedi.

"BELEDİYECİLİK AÇISINDAN İŞLEYEN BİR MEKANİZMA VAR"

Mersin'de 5 yıldır güzel işler başardıklarını söyleyen Seçer, "Belediyecilik açısından işleyen bir mekanizma var. Bize özellikle batı ilçelerimizde oy vermeyen yurttaşlarımız şu anda bizden en memnun olan yurttaşlarımız. Onlar da böyle bir şey beklemiyordu. 'Biz bu başkana oy vermedik Herhalde burası mahrumiyet bölgesi ilan edilir. Bizim köyümüze yol, tarım desteği yapmaz, altyapımızı yapmaz' gibi beklentiler içindeydi insanlar. Ama herkese, her bölgeye eşit hizmet götürdüğümüzü gördüler" dedi.

Mersin'in her kesimiyle birlikte büyük bir aile olduklarını söyleyen Seçer, "Partimiz, etnik yapımız, bölgemiz, mezhebimiz ve meşrebimiz ne olursa olsun biz bu ailenin bir parçasıyız. Biz Mersin'de bunu ortaya koyduk" diye konuştu.

"ÇOK İDDİALI KONUŞUYORUZ; RAYLI SİSTEMLERİ İKİNCİ 5 YILDA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Mersin'de gelecek dönemde hayata geçirecekleri projeler hakkında katılımcıları bilgilendiren Seçer, tarımsal desteklerden dezavantajlı gruplara desteklere, kültürel faaliyetlerden sportif organizasyonlara kadar önemli çalışmaların gelecek 5 yılda da devam edeceğini belirtti. Seçer, "Mersin'i sözde değil, özde bir marka ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için hem iyi bir projeksiyona hem de paraya ihtiyaç var. Parasız yatırım yapamazsınız, en akılcı şekilde kullanacaksınız, bir de kaynak bulacaksınız" dedi. Metro Projesi'yle ilgili yaşanılan süreci anlatan Seçer, finansman konusunu da çözüme kavuşturduklarını ve Mersin'e metroyu kazandıracaklarını söyledi. Tarsus için de Tramvay Projesi'ni hayata geçireceklerini belirten Seçer, "Çok iddialı konuşuyoruz; raylı sistemleri ikinci 5 yılda hayata geçireceğiz" dedi.

SOSYAL KONUT PROJESİ YURTTAŞIN HİZMETİNE SUNULACAK

Mersin için önem arz eden Sosyal Konut projesini de paylaşan Seçer, gelir seviyesi düşük yurttaşlar için hayata geçirecekleri proje ile binlerce sosyal konut yapıp yurttaşın hizmetine sunacaklarını belirterek, "Mersin'de bunu başaracağız" diye konuştu. Seçer, proje ve yatırımlar için de IFC, EBRD ve FRIT II kapsamında toplam 156 milyon avro kredi finansman temin ettiklerini aktardı. Gelecek dönemde Mersin'in önemli bölgelerinde altyapı sorununu da çözeceklerini kaydeden Seçer, "Biz bu dönemde de çok yatırımlar yaptık. MESKİ çok büyük yatırımlar yaptı, yapmaya da devam ediyor" dedi.

Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesine de değinen Seçer, şunları söyledi:

"İmarı şu anda onaylandı ve bitti. Artık orada 500 dönüm park alanı var. Birçok fonksiyon yükleyerek çok güzel bir park yapacağız. Mersin kuzeye doğru büyüyor. Kuzeye doğru da sahildeki gibi büyük bir parkımız olsun, herkes sahile inmek zorunda kalmasın istiyoruz. Bu da bizim ikinci 5 yılda önemsediğimiz projelerin başında geliyor."

"TARIM KONUSUNDA ÖNEMLİ ATILIMLAR YAPTIK"

Gelecek dönemde de üreticiyi ve üretimi desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Seçer, şöyle devam etti:

"Tarımsal İnovasyon Merkezi'nden Tarımsal GES projelerine kadar önemli projeleri hayata geçireceğiz. Tarım konusunda tevazu göstermeyeceğimiz önemli atılımlar yaptık. Fide-fidandan sulama borusu desteğine, makine ekipmandan hayvancılık desteğine kadar her alanda tarımın içindeyiz. Bizim hedef kitlemiz küçük işletmeler ve kadınlardır. İkinci dönemde de tarım bizim için desteklenecek baş sektörlerin başında gelecek."

"SOSYAL POLİTİKALARA AYRILAN BÜTÇEYİ 16 KAT ARTIRDIK"

Mersin'in nüfus yoğunluğunun gün geçtikçe arttığını söyleyen Seçer, "Burada ciddi yatırımlar var. İnsanlar buraya geliyor. Buranın insanının geliri belli, devlet olarak el uzatmamız lazım. Biz farklı bir model olan Sosyal Konut yapacağız" dedi. Önceliklerinin sosyal belediyecilik olduğunu vurgulayan Seçer, sosyal politikalara ayrılan bütçeyi 16 kat artırdıklarını hatırlatarak, "10 TL'ye verdiğimiz yemeğin, 5 TL'ye ekmeğin, çorbanın çok büyük değeri var. Kadınlara gönderdiğimiz hamile sütünün, çocuklara gönderdiğimiz sütün, yaptığımız yaşlı bakımının çok büyük önemi var. Belediyecilik budur. O anlamda sosyal konutta yapabiliriz" diye konuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜME ÇOK SICAK BAKIYORUZ"

Yatırım konusunda gelen sorulara yanıt veren Seçer, yatırıma karşı olmadıklarını ama çevre hassasiyeti göstermeyen projelere sıcak bakmadıklarını kaydetti. Metro projesinin yer altından gidecek kısmı için riskli binaları tespit ettiklerini ve bu binaları kamulaştırdıklarını kaydeden Seçer, "Kentsel dönüşüme çok sıcak bakıyoruz. Biz de içinde olacağız. Depremden sonra Afet İşleri Daire Başkanlığı'nı kurduk. Hem zemin sıvılaşması olan yerlerde hem ekonomik ömrünü doldurmuş binaların olduğu bölgelerde sosyal konutların çalışmalarını eşgüdümlü olarak sürdüreceğiz" dedi.

"BİZİM SEÇİM PROGRAMIMIZ YOK, 2024 PROGRAMIMIZ NEYSE ONU UYGULUYORUZ"

Seçime çok kısa süre kalmasına rağmen 'Devlette devamlılık esastır' sözünü şiar alarak Anamur'dan Tarsus'a kentin dört bir noktasında çalışmaları sürdürdüklerini belirten Seçer, "Bir seçim programımız yok. Biz 2024 programını uyguluyoruz ve seçimi kazanacağız diyorum. Ak Partili, MHP'li, İyi Partili çok fazla yurttaşın oyunu alacağız. Çünkü insanlar istikrar, denge, güler yüz, vizyon, adalet ve mutlu olmak istiyor. Biz neticede herkes için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

GÜNDÜZ: "BAŞKANIMIZ KENTİ HAK ETTİĞİ YERE TAŞIMAK İÇİN GEREKLİ YATIRIMLARI YAPACAKTIR"

Toplantıda konuşan Mersin İstişare Kulübü Başkanı Ferudun Gündüz, tarım kenti olan Mersin'in Ziraat Mühendisi bir Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yönetilmesinin değerli olduğunu kaydetti. Mersin'in hak ettiği yere gelmesinde Seçer'in başkanlığının önemli olduğunun altını çizen Gündüz, "Tarımın ve gıda ürünlerinin insan sağlığı açısından çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği açısından önemli olduğunu biliyoruz ve artan fiyatlar nedeniyle insanlar sağlıklı beslenemiyor. Bu anlamda merkezi yönetime büyük görev düşüyor ama aynı zamanda yerel yönetimde de bu işi bilen, bu alanda iktisat sahibi insanların yaptığı çalışmaların önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tarım konusunda gerek kooperatif gerekse üretimin artmasını yeni dönemde umut ediyorum" dedi.

Mersin'in değerli bir kent olduğunu kaydeden Gündüz, "İnsanlar tarih, kültür ve sanatsal faaliyetleri izlemeye geliyorlar ki Mersin bu konuda zengin ama bunları sunma konusundaki becerilerimizde eksiklerimiz var. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu eksikleri gidererek çok daha güçlü, Mersin'in hak ettiği yere gelmesi için gerekli yatırımları yapacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen soru cevap bölümünde Seçer, katılımcıların sorularını yanıtladı. Seçer'e kent hakkındaki sorularını yönlendiren katılımcılar, Seçer'in hizmetlerinden duydukları memnuniyeti anlatarak, Seçer'in ikinci 5 yılda da çok güzel hizmetler yapacağına inandıklarını dile getirdiler. Seçer ile kentin güzel gelişmeler yaşadığına değinen katılımcılar, yerel seçimlerde Seçer'e destek vereceklerinin de vurgusunu yaptı.

Toplantı, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.