Vahap Seçer, Mersin halkıyla bir araya gelmeye devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin halkıyla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Batı ilçelerinden Bozyazı, Anamur ve Aydıncık'ta yurttaşlarla bir araya gelen Seçer, son olarak da Gülnar halkıyla buluştu.

Gülnar'da ilk olarak Bardat Mevkii'nde yurttaşlarla bir araya gelen Seçer, geride kalan 5 yıl içerisinde görev süresi boyunca Mersin'in her bölgesine hizmet götürdüklerini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi'nin imkan ve kaynaklarını yurttaşlar için en iyi şekilde kullandıklarının altını çizen Seçer, "Büyükşehir Belediyesi olarak her yere, her şeyden önce adaletli bir hizmeti getirdik. Hiçbir muhtar; 'Başkanım, siz hizmetlerinizde particiliği öne çıkardınız, size oy vermiş köylere hizmet yaptınız, oy vermemiş yerlere hizmet yapmadınız' diyemez. İnsanların elini vicdanına koyması lazım. Biz iyi niyetle hizmet ettik ve yaptığımız hizmetler de beğenildi. Mersin'de vatandaşlarımız, Başkanlarının tavırlarından, davranışından, konuşmalarından, insanlara yaklaşımından çok memnun. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden memnun" dedi.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak yol, içme suyu, kanalizasyon gibi bölgelerde ihtiyaç duyulan her türlü hizmeti yapmaya da devam edeceklerini vurguladı.

"BÜYÜKŞEHİR'İ AÇIK ARA FARKLA KAZANACAĞIZ"

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Büyükşehir'de kendisine, Gülnar'da ise CHP'nin Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede'ye destek isteyen Seçer, "Büyükşehir'i açık ara farkla kazanacağız. Bu rüzgarla Gülnar Belediyesi'ni de kazanacağız. Buna canı yürekten inanıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.

SEÇER, KÖSEÇOBANLI'DA HALKLA BULUŞTU

Ardından Köseçobanlı Mahallesi'nde Halk Buluşması gerçekleştiren Seçer, 5 yıl önce yapılan yerel seçimlerde Gülnar halkının kendisine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

Seçer, "31 Mart 2019'da buraya baharı getireceğiz demiştik. Sizlerin de sayesinde buraya baharı getirdik. Biz itikatlı insanlarız. Bu duyguyla çalışıyoruz. Vicdanımız rahat" dedi. 5 yıllık görev süresi boyunca Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar her yere hizmet götürdüklerini kaydeden Seçer, hizmetlerini gerçekleştirirken plan ve projelerde Meclis'te yapılan oylamaların da önemli olduğunu vurgulayarak, Meclis çoğunluğunu oluşturmanın da bu yüzden önemli olduğuna dikkati çekti.

"BU HALK; EMEK EDENİ, KENDİLERİNİ SEVENİ, ALIN TERİ DÖKENİ YALNIZ BIRAKMAZ"

Hizmetlerin kesintisiz olarak devam edeceğini belirterek, CHP'nin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede'ye de destek isteyen Seçer, "Bayram Ali Başkan, düzgün adam. Ben gördüklerimi ve duyduklarımı söylüyorum. Bunu anketlerden de görüyorum. Gülnar'a geldiğim zaman vatandaşın davranışından da görüyorum. Bu seçimi ya alacağız ya alacağız. Bana nasıl destek oluyorsanız Bayram Ali Dede'ye de destek olun" diye konuştu.

Şimdiye kadar kendisine oy vermeyen ancak yapılan hizmetlerden sonra Mersin'de bir memnuniyet oluşturduklarını belirten Seçer, "Biz Büyükşehir'de açık ara farkla alacağız. Biz, 5 yıldır halkın arasındayız. Başkan halkını, halk da Başkanını seviyor. Bu halk çalışanı, emek edeni, kendilerini seveni, alın teri dökeni yalnız bırakmaz" dedi.

"HAFTAYA BURADA KÜÇÜK OTOBÜS SEFERLERİNİ BAŞLATIYORUZ"

Ramazan kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını kaydeden Başkan Seçer, "Belli kaynaklarımız var, fakir insanlar alsın, biz onu istiyoruz. O kaynakları onlara kullanalım. İhtiyaç sahibi olmayanın zaten almasına gerek yok" diye konuştu. Başkan Seçer, bölgeye verilen diğer destekleri de anlatarak, "Buraya 43 bin 333 adet lavanta fidesi dağıtmışız. Biz üretim diyoruz" dedi.

Başkan Seçer, Gülnar'da bulunan öğrenciler ve vatandaşların talebi üzerine 'Atak' otobüslerden göndereceklerini belirterek, "Şimdi biz konuştuk öğrencileriniz varmış. Ben geçen gün Gülnar'da da bir söz verdim. Ben bir çalışma yaptıracağım. Biz yeni, küçük otobüsler aldık; dar sokaklar ve köy yolları için. Haftaya burada küçük otobüs seferlerini başlatıyoruz" dedi.

DEDE: "GÜLNAR'I YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR YAPMAK İÇİN CANLA BAŞLA MÜCADELE EDECEĞİM"

CHP Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede de konuşmasında şunları kaydetti:

"5 yıl önce, karlı bir Mart günü, Gülnar'a ve Mersin'e baharı getireceğiz demiştik ve işte bahar geldi. Şimdi de bereketi ve bayramı getireceğiz. Bu topraklarda doğan, büyüyen, kendisini Gülnarlı hisseden her vatandaşımız gibi ben de kendi memleketimi, Gülnar'ı güzelleştirip, yaşanabilir bir şehir yapmak için canla başla mücadele edeceğim. Bunun için de 31 Mart'ta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Vahap Seçer'e ve Cumhuriyet Halk Partisi Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede'ye desteklerinizi istiyorum."

Bölgenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını da çok iyi bildiğinden söz eden Dede, belediye başkanı olarak seçildiğinde Gülnar'da hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Halk Buluşması'nın ardından Akova Mahallesi'ni ziyaret eden Seçer, daha sonra Bereket Mahallesi'nde mahalle halkıyla bir araya geldi. Seçer son olarak Büyükşehir Belediyesi'nin Gülnar Okuma Salonu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet edip başarılar diledi.