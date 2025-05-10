Vahap Seçer: "Kadınların aşamayacağı hiçbir engel yok" - Son Dakika
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Vahap Seçer: "Kadınların aşamayacağı hiçbir engel yok"

Vahap Seçer: "Kadınların aşamayacağı hiçbir engel yok"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anneler Günü etkinliğinde kadınların gücüne vurgu yaptı, ekonomik özgürlük ve şiddetle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi.

10.05.2025 16:58  Güncelleme: 17:00
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Kadınların başaramayacağı hiçbir zorluk, aşamayacağı hiçbir engel yoktur" dedi.

Başkan Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Tarsus Gençlik Kampı'nda düzenlenen 'Anneler Günü Etkinliği'ne katıldı. Programda tüm annelerin ve anne adaylarının gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Seçer, annelerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Seçer, "Türkiye şartlarında kadın olmanın, anne olmanın zorluğunu biliyoruz. İstiyoruz ki; artık Türkiye'de kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri ortadan kaldırılsın" diye konuştu. Seçer, kadına yönelik şiddetin yasalarla önlenebileceğini vurguladı.

Aile içinde annenin çok değerli olduğunu dile getiren Seçer, göreve geldiği 2019 yılında Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığını kurduklarını ve kadınlar için çalışmalara başladıklarını söyledi. Yaşamın her alanında kadını öncelediklerine dikkat çeken Seçer, "Kadın ön plandaysa o toplumda düzen vardır. Kadınlar her alanda eşit olsun, eğitim alsın, meslek sahibi olsun istiyoruz. Kadınların başaramayacağı hiçbir zorluk, aşamayacağı hiçbir engel yoktur" dedi.

Kadınların Büyükşehir Belediyesinin tüm hizmetlerinden yararlanmasını istediklerini ifade eden Seçer, tüm taleplerin Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi uygulaması ile kendilerine iletilebileceğini kaydetti. Kadınların ekonomik hayata katılımını önemsediklerini ve bu amaçla birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Seçer, "Aslında enerjisi, isteği, gücü ve şevki var ama ona yol gösteren yok. İşte bu durumda hemen belediyemiz ile irtibat kurun. Birçok meslek edindirme kurslarımız var. Birçok kadın, 'Kadın Ustalar' programında sıvacılığı, marangozluğu, kaynak yapmayı öğreniyor. Çünkü kadın isterse her işi yapar" diye konuştu.

"Kadınlar çalışmalı, ayakta durmalı"

Çalışmak isteyen ancak elinde bir mesleği olmayan kadınlara da kapılarının açık olduğunu belirten Seçer, "Büyükşehir Belediyesine müracaat edin. Kabiliyetiniz hangi yönde ise arkadaşlarımız sizi yönlendirsin, o konuda meslek sahibi olmanıza yardımcı olsun. Kadın özgür olacak ki ayakta kalabilsin. Kadın ekonomik olarak geliri olacak, özgür olacak ki kimseye muhtaç olmasın. Kendine haksızlık yapanların karşısında dimdik dursun, sesini yükseltsin. Salavat güçten, güç ise ekonomik özgürlükten gelir. Kadınlar çalışmalı, ayakta durmalı. En büyük gücümüz sizin sevginiz. Halkımla bir araya geldiğim zaman tüm enerjim yerine geliyor. Bizler daha çok çalışacağız, bu sevgiye, saygıya ve desteğe daha çok layık olacağız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösteri sunduğu, Ritim Grubu ve Türk Halk Müziği Korosu'nun mini konser verdiği etkinlikte Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, dans ederek katılımcılara eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vahap Seçer: 'Kadınların aşamayacağı hiçbir engel yok' - Son Dakika

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