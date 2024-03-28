Vahap Seçer, Karacailyas Mahallesi\'nde halka seslendi

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Akdeniz İlçesi'ne bağlı Karacailyas Mahallesi'ni ziyaret etti. Geride kalan 5 yıl boyunca hiçbir yerde hiç kimsenin kendisi hakkında 'Ayrımcılık' yaptığını söyleyemediğine dikkat çeken Seçer, "Biz adalet dağıtacağız. Doğru direk yıkılmaz. Yıkılmayacağız, çok çalışacağız, çalışıyoruz. İkinci dönemde çok daha güzel hizmetler olacak" dedi.

Gezi boyunca kimi yurttaş davul zurna ile kimi yurttaş alkışlarla, kimi yurttaş da 'Büyük Başkan' sloganlarıyla Seçer'e desteğini gösterdi.

Mahallede yaptığı konuşmada, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal politikalarının tüm Türkiye'de konuşulduğunu söyleyen Başkan Seçer, tüm yurttaşların Alo 185'i ezberlemesini veya akıllı telefonlarına Teksin uygulamasını indirmesini istedi. Kadınlara ve çocuklara pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurgulayan Seçer, "Çocuklarınızı bizim eğitim kurumlarına gönderin. Biz eğitime önem veriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 'Hayatta en hakiki mürşittir' demiş. Bu çocuklar Türkiye'yi aydınlığa çıkarır" dedi.

"ÇALIŞAN, DİDİNEN BİR BAŞKANINIZ VAR"

Göreve geldiği günden itibaren Mersinlilerin yüzünü her zaman güldürdüklerini ve bu durumun bundan sonra da böyle devam edeceğini dile getiren Seçer, "5 yıl boyunca hep güldünüz. Çünkü; 'Bizim başımız dik, alnımız açık. Bizim destek verdiğimiz Başkan, herkese hizmet götürüyor' dediniz. Çalışan, didinen bir başkanınız var ve başkanınızla çalışan 11 bin insan Tarsus Yenice'den Anamur Kaledran'a kadar hizmet götürüyor" diye konuştu.

"İKİNCİ DÖNEMDE ÇOK DAHA GÜZEL HİZMETLER OLACAK"

Geride kalan 5 yıl boyunca hiçbir yerde hiç kimsenin kendisi hakkında 'Ayrımcılık' yaptığını söyleyemediğine dikkat çeken Seçer, "Atatürk 'Vatanını en çok seven vazifesini en iyi yapandır' demiş. Sizin başkanınız görevini yapıyorsa, vazifesini yapıyorsa vatansever insandır. Kadınlara da çocuklara da yaşlılarımıza da, tüm insanımıza değer verir. Duyuldu mu Başkanınızın Mersin'de ayrım yaptığı. 2019'u hatırlayın, gidip boy boy broşür dağıttılar 'Buna oy verirseniz kendi mahallelerinin çocuğunu işe alır, diğerlerini almaz. Kendi mahallelerine hizmet yapar, diğerlerine yapmaz' dediler. Şimdi oraya gidiyorum, beni omuzlarına alıyorlar. Biz adalet dağıtacağız. Doğru direk yıkılmaz. Yıkılmayacağız, çok çalışacağız, çalışıyoruz. İkinci dönemde çok daha güzel hizmetler olacak" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞA HİZMET ETMENİN SONUÇLARINI TÜM TÜRKİYE'YE GÖSTERECEĞİZ"

Büyükşehir olarak sundukları hizmetlerin tamamını yurttaşlardan alınan vergiler neticesinde belediyeye gelen ödenekler ile gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Seçer, "Mersinliler beni o makama halkın parasını halka vermek için oturturdu" dedi. 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde Karacailyas sakinlerinin desteğini isteyen Seçer sözlerini, "31 Mart akşamı hepiniz televizyon ekranlarında göreceksiniz. Başkanınızın 5 yıldır tarlada izi var ki harmanda yüzü var. Hiç merak etmeyin vatandaşa hizmet etmenin sonuçlarını tüm Türkiye'ye göstereceğiz" diyerek tamamladı.

Karacailyas Mahallesi'nden yurttaşların alkışları ile uğurlanan Başkan Seçer daha sonra Akdeniz İlçesi'nde bulunan bir fabrikada iş insanları ve çalışanları ile iftar yaptı.

"KENTİN BELEDİYE BAŞKANI OLARAK HER BİR BİREY, HER BİR FERT BENİM AİLEM"

İftar yemeğinin ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Seçer, kendisini davet eden iş insanı Mehmet Deniz'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Seçer, "Sağ olsunlar bu ortamı hazırlamışlar. Dostlarla, burada çalışan kardeşlerimizle de bizleri bir araya getirdiler. Ben de mutlu oldum. Daveti alınca da koşa koşa geldim. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyoruz, hepinizi sayıyoruz. Kentin belediye başkanı olarak her bir birey, her bir fert benim ailem. 3 gün sonra görev sürem bitiyor, umarım 3 gün sonra da görev sürem tekrar başlayacak. Söyleyecek bir şey yok. 31 Mart'ta beni hatırlayın lütfen" diye konuştu.