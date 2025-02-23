Vakıfbank 45'inci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu Koşuldu - Son Dakika
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Vakıfbank 45'inci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu Koşuldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen VakıfBank 45’inci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Maratonu erkeklerde Ömer Amaçtan, kadınlarda Bahar Yıldırım kazandı.

23.02.2025 14:44  Güncelleme: 17:33
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Haber: Esra Nur Pervan

(TRABZON) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen VakıfBank 45'inci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Maratonu erkeklerde Ömer Amaçtan, kadınlarda Bahar Yıldırım kazandı.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen, Trabzon Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun da desteklediği VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, "Her Adımda Barışa Koş" sloganıyla bugün koşuldu.

Yarışlar kapsamında ilk olarak Şehit Asteğmen Coşkun Davulcu Üst Geçidi Altı'ndan halk koşusu başladı. Ardından 10 kilometre ve 21 kilometre Yarı Maraton koşusu ile VakıfBank 45'inci Uluslararası Yarı Maratonu yapıldı.

Yoğun kar yağışına rağmen koşulan VakıfBank 45'inci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun startını Trabzon Vali Yardımcısı Dr. Fatih Kızıltoprak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Kanca, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ birlikte verdi.

"Çok yoğun katılım var"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Kanca, katılımın her yıl arttığını ifade ederek, "Çok mutlu olduğumuz, çok sevindiğimiz bir gün. Yarın 24 Şubat Trabzon'umuzun kurtuluşunun yıl dönümü. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 1980'den beri her sene bu organizasyonu yapıyoruz. Çok yoğun bir katılım var. Bu katılım her sene artıyor. Amerika'dan, Kanada'dan, İran'dan, Polonya'dan katılım sağlıyorlar. 21 ayrı ülkeden 2 bin 646 sporcu geldi. Bu bizi son derece sevindiriyor. İnşallah önümüzdeki sene de böyle devam eder. Tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Vakıfbank 45'inci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu Koşuldu - Son Dakika

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