Muğla Valisi Akbıyık, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
MUĞLA - Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris depreminde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Dağdelen, AFAD Genel Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile birlikte depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.
Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki ziyarette Vali Akbıyık, Marmaris'te meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem nedeniyle yaşanan panikte yaralanan hastalarla sohbet ederek durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Vali Akbıyık ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.
Son Dakika › Yerel › Vali Akbıyık Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?