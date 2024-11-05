Vali Aksoy, Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov ile Karabağ'ın Kurtuluşu: İki Devlet, Bir Zafer sergisinin açılışına katıldı - Son Dakika
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Vali Aksoy, Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov ile Karabağ'ın Kurtuluşu: İki Devlet, Bir Zafer sergisinin açılışına katıldı

Vali Aksoy, Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov ile Karabağ\'ın Kurtuluşu: İki Devlet, Bir Zafer sergisinin açılışına katıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Mammadov ile birlikte "Karabağ'ın Kurtuluşu: İki Devlet, Bir Zafer" konulu serginin açılış programına ve ardından da Mammadov'un söyleşisine katıldı.

05.11.2024 16:16
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Mammadov ile birlikte " Karabağ'ın Kurtuluşu: İki Devlet, Bir Zafer" konulu serginin açılış programına ve ardından da Mammadov'un söyleşisine katıldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Karabağ'ın Kurtuluşunun 4. Yıl dönümü ve Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarını onurlandırmak amacıyla düzenlenen "Karabağ'ın Kurtuluşu: İki Devlet, Bir Zafer" adlı resim sergisinin açılışına katıldı. Valiliğin destekleriyle Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Türk Dünyası Vakfı ve Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği paydaşlığında gerçekleştirilen etkinlikte Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Mammadov da onur konuğu olarak yer aldı. Sergide, Karabağ'ın kurtuluşunu ve Azerbaycan'ın zaferini simgeleyen çeşitli eserler ve belgeler ziyaretçilere sunuldu. Açılış kurdelesini kesen Vali Aksoy, Büyükelçi Dr. Reşad Mammadov ve beraberindekiler sergiyi gezerek eserleri yakından inceledi. Etkinlik boyunca katılımcılar, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tarihine tanıklık eden eserleri inceleme fırsatı buldu.

"Türk kültürünün yeniden canlandırılması için verilen mücadeleye tanıklık ettim"

Daha sonra Vali Hüseyin Aksoy, Karabağ'ın Kurtuluşu'nun 4. Yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Mammadov'un söyleşine katıldı. Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünde Eskişehir'de böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Vali Hüseyin Aksoy, programın açılışında yaptığı konuşmada, "Azerbaycan ve Türkiye, tarihten gelen birlikteliği bugün de "tek millet, iki devlet" anlayışıyla sürdürüyor. Karabağ'ın uzun yıllar süren işgali sonrası özgürlüğüne kavuşması, sadece Azerbaycan ve Türkiye'de değil, tüm Türk dünyasında mutluluk oluşturdu. Eskişehir, 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak önemli bir rol üstlenmişti. Göreve başladığım süre zarfında, Karabağ'ın azat edilen Suşa şehrine yaptığım ziyaretle, orada tahrip edilen Türk kültürünün yeniden canlandırılması için verilen mücadeleye tanıklık ettim. Bu zafer, büyük bir gayret ve kararlılıkla kazanıldı. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bugün burada, tarihten aldığımız dersler ışığında bu zaferin yıl dönümünü kutluyoruz. Azerbaycan ve Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de kardeş olarak yollarına devam edecektir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Konuşmalardan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Mammadov, yapılan söyleşide Azerbaycan'ın tarihi, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tarihi ve ilişkileri ile Karabağ Zaferi'ni anlatan konuşma gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aksoy, Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov ile Karabağ'ın Kurtuluşu: İki Devlet, Bir Zafer sergisinin açılışına katıldı - Son Dakika

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