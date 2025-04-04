Vali Aksoy'dan Avukatlar Günü Mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Avukatlar Günü için yayımladağı mesajda, "Kamu vicdanı ve adaletin sağlanması adına hassasiyetle görevlerini yerine getiren tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

Vali Hüseyin Aksoy, Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Aksoy'un mesajında, "Ülkemizde 'Avukatlar Günü' olarak kutlanmakta olan 5 Nisan günü, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir hukuk devleti olarak varlığını sürdürmesinde önemli bir yere sahip avukatlarımız için özel bir gündür. Bir hukuk devleti olan ülkemizde, insan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde gerek kişilerin, gerekse toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında, savunulmasında, kanunlara bağlı kararlılıklarıyla adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluğu olan avukatlar, çok önemli bir görevi yerine getirmekle, bireyin toplumla ilişkilerinin dengelenmesinde önemli bir rol de üstlenmektedirler. Kamu vicdanı ve adaletin sağlanması, toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesi için kurumlarımız ve vatandaşlarımız adına hassasiyetle görevlerini yerine getiren tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR